В аргентинском планетарии установили бюст Юрия Гагарина

В Аргентине посетители небольшого планетария города Ла-Пунта (провинция Сан-Луис) теперь смогут узнать, что такое первый полет в космос. Здесь открыли бюст Юрия Гагарина и фотовыставку, посвященную жизни первого космонавта и его полету.

По словам главы "Дома России" в Буэнос-Айресе Ольги Муратовой, установить бюст попросил университет Ла-Пунты, на территории которого располагается планетарий. Это мероприятие, организатором которого выступило Россотрудничество, приурочено к годовщине запуска первого искусственного спутника Земли, который состоялся 4 октября 1957 года, пишет РИА Новости.

Кроме официальных лиц в торжественной церемонии приняли участие школьники, одетые в белые костюмы, имитирующие скафандры, и поролоновые шлемы. Присутствовавший здесь российский космонавт Сергей Ревин рассказывал о своем полете на МКС, который состоялся в 2012 году, о том, как живут космонавты на орбите, о научных экспериментах в космосе.