Новости

В аргентинском планетарии установили бюст Юрия Гагарина 04:14
Трамп одобрил введение безвизового режима с Польшей 03:53
Число погибших во время беспорядков в Ираке увеличилось до 65 человек 03:43
Племянник гангстера Диллинджера получил новое разрешение на эксгумацию 03:25
В США девочка пришла в школу с заряженным пистолетом 03:10
Демократы запросили у Белого дома документы по Украине 02:56
За три месяца астронавты 10 раз выйдут в открытый космос 02:38
Израиль сообщил о запуске двух ракет из сектора Газа 02:27
В США число заболевших из-за вейпинга увеличилось до 1080 человек 02:10
Time: США предложат снять с КНДР санкции ООН при демонтаже ядерного центра 01:45
Российские легкоатлеты завоевали еще три медали на ЧМ в Дохе 01:43
ЦСКА обыграл "Валенсию" в Евролиге 01:32
Вылетевший в Турцию лайнер вернулся в Москву из-за дебошира 00:56
Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ 00:50
Пять человек в Европе умерли от зараженной листериозом колбасы 04.10.2019
Форвард Соболев может стать игроком "Манчестер Юнайтед" 04.10.2019
Принц Гарри подал еще один иск на прессу 04.10.2019
Володин рассказал о ремонте здания Госдумы 04.10.2019
Подросток из Балашихи арестован по делу об убийстве школьницы 04.10.2019
Минэкономразвития оценило инфляцию в октябре 04.10.2019
Путин высказал свое мнение о совмещении женщинами семьи и карьеры 04.10.2019
"Газпром" назвал срок запуска двух ниток "Турецкого потока" 04.10.2019
Новому мэру Мурманска на инаугурации подарили каску 04.10.2019
Полностью парализованный француз смог пройти более 100 м в экзоскелете 04.10.2019
Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали на допрос 04.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
05.10.2019 04:14
Рубрика: В мире

В аргентинском планетарии установили бюст Юрия Гагарина

В Аргентине посетители небольшого планетария города Ла-Пунта (провинция Сан-Луис) теперь смогут узнать, что такое первый полет в космос. Здесь открыли бюст Юрия Гагарина и фотовыставку, посвященную жизни первого космонавта и его полету.

Фото: РИА Новости
Бюст Юрия Гагарина открыли в американском Кливленде

По словам главы "Дома России" в Буэнос-Айресе Ольги Муратовой, установить бюст попросил университет Ла-Пунты, на территории которого располагается планетарий. Это мероприятие, организатором которого выступило Россотрудничество, приурочено к годовщине запуска первого искусственного спутника Земли, который состоялся 4 октября 1957 года, пишет РИА Новости.

Кроме официальных лиц в торжественной церемонии приняли участие школьники, одетые в белые костюмы, имитирующие скафандры, и поролоновые шлемы. Присутствовавший здесь российский космонавт Сергей Ревин рассказывал о своем полете на МКС, который состоялся в 2012 году, о том, как живут космонавты на орбите, о научных экспериментах в космосе.

В мире Южная Америка Аргентина Общество Космос Персона: Юрий Гагарин РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
В ЦФО предотвратили четыре теракта
В Якутии нашли алмаз-матрешку
Мэр Львова назвал причину гибели людей при аварийной посадке Ан-12
Трамп заявил о готовности просить иностранной помощи в борьбе с коррупцией