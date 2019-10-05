В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки

Встреча с агрессивной собакой может закончиться трагедией, если не попытаться остановить животное. Сделать это можно несколькими способами. Заметив пса, готового напасть на вас, нужно остановиться и твердым голосом сказать: "Место!", "Стоять!", "Сидеть!" или "Фу!". В этом случае собака может растеряться и отступить.

Если попытка не увенчалась успехом, надо метнуть в животное какой-нибудь тяжелый предмет, одновременно отступая спиной к забору или дому. Если собака продолжает двигаться в вашу сторону, необходимо обмотать плащом или пиджаком руку, выставить ее вперед и спровоцировать собаку на укус, после чего бить пса по верхней челюсти. Болевыми точками у собак также являются нос, пах и язык, напоминает МЧС.

Если агрессивное животное все же укусило, нужно промыть рану перекисью водорода или большим количеством воды, а ее края смазать йодом и наложить чистую повязку. Также необходимо как можно быстрее сделать укол от бешенства.