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05.10.2019 07:50
Рубрика: Общество

В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки

Встреча с агрессивной собакой может закончиться трагедией, если не попытаться остановить животное. Сделать это можно несколькими способами. Заметив пса, готового напасть на вас, нужно остановиться и твердым голосом сказать: "Место!", "Стоять!", "Сидеть!" или "Фу!". В этом случае собака может растеряться и отступить.

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Если попытка не увенчалась успехом, надо метнуть в животное какой-нибудь тяжелый предмет, одновременно отступая спиной к забору или дому. Если собака продолжает двигаться в вашу сторону, необходимо обмотать плащом или пиджаком руку, выставить ее вперед и спровоцировать собаку на укус, после чего бить пса по верхней челюсти. Болевыми точками у собак также являются нос, пах и язык, напоминает МЧС.

Если агрессивное животное все же укусило, нужно промыть рану перекисью водорода или большим количеством воды, а ее края смазать йодом и наложить чистую повязку. Также необходимо как можно быстрее сделать укол от бешенства.

Общество Власть Безопасность Правительство МЧС
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