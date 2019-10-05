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05.10.2019 02:10
Рубрика: В мире

В США число заболевших из-за вейпинга увеличилось до 1080 человек

В Соединенных Штатах число заболевших неизвестной легочной болезнью выросло до 1080 человек, что на 25% больше, чем неделей ранее. Таковы данные на первое октября. Заболевание отмечено в 48 штатах и на Виргинских островах.

Фото: iStock
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Все заболевшие курили вейпы. Из них 70% - это мужчины, 80% - моложе 35 лет, пишет "Интерфакс", ссылаясь на данные американского Центра по контролю за распространением заболеваний. Все пострадавшие жалуются на одышку, боли в груди и утомляемость. Что именно и как воздействует на легкие, врачи пока не установили.

Сообщается также, что от заболевания, которое поражает курильщиков вейпов, уже скончались 18 человек в 15 штатах. Ведомство связывает болезнь с курением смесей с содержанием тетрагидроканнабинола.

Специалисты призывают отказаться от вейпов, особенно от тех, которые были получены от знакомых или куплены на улице, и состав которых неизвестен.

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