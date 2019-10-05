В США экоактивистка предложила "бомбить Россию и есть детей"

Выступление очередной новоявленной молодой либеральной экоактивистки во время встречи с американским конгрессменом, демократом Александрой Окасио-Кортез в ратуше (мэрии) Нью-Йорка, вызвало настоящий переполох в зале. Девушка лет двадцати, которая не назвала свое имя, взяв в руки микрофон, предложила "во имя спасения климата планеты" бомбить Россию и есть детей, сообщает USA Really.

Мероприятие, отметили комментаторы, проходило гладко, пока девушка в черном пиджаке не встала и не начала выражать свои опасения по поводу "апокалиптического изменения климата". Затем она сняла куртку, продемонстрировав футболку с надписью "Спаси планету. Ешь детей".

Эпатажная особа сказала, что пришла поделиться своими взглядами на климатический кризис и "новый экологический курс". Никто даже не ожидал того, что она решиться сказать такие кощунственные вещи.

Девушка сразу озадачила публику, заявив, что "у нас осталось не так много времени", а новый экологический курс, который поддерживали выступающие, не является избавлением от ископаемого топлива.

"Это не решит проблему достаточно быстро. Шведский профессор сказал, что мы можем есть мертвых людей, но этого недостаточно. Итак, я думаю, что ваш следующий слоган кампании должен быть таким: "Мы должны начать есть детей", - произнесла с абсолютно серьезным выражением лица "экоактивистка", погрузив аудиторию в состояние шока.

Затем она показала рубашку, на которой была надпись: "Спасите планету, съешьте детей". И продолжила: "Даже если мы разбомбим Россию, у нас все еще останется слишком много людей, слишком много загрязнений… Нам нужно есть детей!". Слегка смущенная Александра Окасио-Кортез ответила: "К счастью, у нас есть больше, чем несколько месяцев".

Помощники Окасио-Кортез подошли к девушке поближе, поскольку посетителям в аудитории становилось все более дискомфортно. Девушка, прежде чем ее успели посадить на место, успела крикнуть: "Нет, мы ничего не делаем".

Издание заключило, что выступающая является "троллем высокого уровня". Позже Окасио-Кортез написала в Twitter, что девушка, "как и климат, находится в кризисе". По мнению демократки, у нее явно проблемы с психическим здоровьем. Выступление вызвало негативную реакцию многих ведущих политиков, а также президента США и его сына Дональда Трампа-младшего.

Телеканал FoxNews прямо назвал "девушку из зала" "обезумевшей", задавшись вопросом, как такие персоны попадают на резонансные мероприятия, организованные под эгидой известных политиков.

Как предположил портал snopes.com, девушка, очевидно, работала по указу некоей лоббистской группы, которые ранее заявили, что намерены троллить Окасио-Кортез. По информации портала, оказалось, что эта девушка не была ни сторонницей Окасио-Кортеа, ни человеком, имеющим проблемы со здоровьем. По-видимому, она действовала по указке группы под названием "Линдон Ларуш", а ее провокация была использована для того, чтобы "потроллить" Окасио-Кортез.

Историк Мэтью Свит, комментируя инцидент, описал группу как исповедующую "странный политический культ". Прошедшая акция соответствует их стандартным установкам. "Тактика заключается в том, что вы идете на политическую встречу и создаете беспорядки, которые нарушают эту встречу, и, что более важно, создают некий хаос", - отметил историк. Группа, получившая название La Rouchians, существует уже несколько десятилетий. Она была основана известным конспирологом-провокатором Линдоном Ларушем, который умер в феврале 2019 года в возрасте 96 лет. Его воззрения, отмечали эксперты, основаны "на смеси теорий заговора, экономической гибели планеты, антисемитизма, гомофобии и расизма".

Кстати, эта особа стала не единственной, кто поддерживает идею "поедания детей". Еще в одном ролике виден мужчина в рубашке, на которой написано "Ешьте детей". Он предлагает посмотреть на статистику и предоставляет таблицу с цифрами, показывающими, как дети якобы влияют на выбросы диоксида углерода. На вопрос из зала, должны ли люди есть детей, мужчина отвечает: "Абсолютно верно!".

Америка постепенно превращается в страну "злобных троллей". Президент Дональд Трамп без стеснения "троллит" демократов и ненавистные ему "фейковые СМИ", иногда переходя на оскорбления проверенных американских союзников. Демократы, особенно молодые конгрессмены, вроде Октавио-Кортез, в первый раз избранные в конгресс, со всем присущим их возрасту "пылом и жаром" "троллят" самого главу Белого дома. Наконец, отдельные "обезумевшие" активисты из разного рода конспирологических организаций троллят уже самих конгрессменов, как это было на мероприятии, устроенном Октавио-Кортез в здании мэрии Нью-Йорка.

Между тем

Следует отметить, что и сама Окасио-Кортес (сокращенно в СМИ - ОАС) за относительно короткий срок уже успела заработать крайне неоднозначную репутацию в США. Эта 28-летняя политик из Нью-Йорка, которая "выскочила" в американской политической элите, как "черт из табакерки" всего-лишь год назад, победив на промежуточных выборах в конгресс, уже успела выступить с радикальными предложениями и собрать возле себя таких же "единомышленников". Президент Трамп прямо назвал деятельность ОАС "ненормальной работой".

Как уже отмечали аналитики, в последнее время в западных странах заметно активизировались разного рода "юные тролли-активисты", которые, под влиянием ряда лоббистских организаций, устраивают громкие акции и выступают с провокационными идеями.

Самый яркий пример - 16-летняя шведская школьница Грета Тунберг, получившая возможность выступить с трибуны ООН на климатическом саммите в сентябре. Девочка, имеющая серьезные проблемы со здоровьем, заявила мировым лидерам, что они якобы "отняли у нее детство".

Она поменяла свой профиль в Twitter после того, как президент России Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН. Тунберг признала, что является "доброй, но плохо информированной девочкой", оставив эту запись главной в своем описании в соцсети. Владимир Путин ранее отметил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской школьницы в ООН. Российский президент выразил уверенность, что Грета - является "доброй девочкой". Однако, по словам российского лидера, ей никто не объяснил то, что "современный мир сложен и многообразен".