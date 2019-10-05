Венгрия забирает паспорта, выданные украинцам в Закарпатье

Будапешт в массовом порядке забирает ранее выданные жителям Закарпатья венгерские паспорта, потому что их получатели не являются этническими венграми. Об этом рассказал бывший глава Закарпатской обладминистрации Геннадий Москаль, сообщают украинские СМИ.

По его словам, если венгерская полиция останавливает человека на улице где-либо в Венгрии, и он предъявляет венгерский паспорт, но при этом не знает венгерского языка, то документ у него забирают.

Также в настоящее время, по словам Москаля, в Венгрии идет масштабная проверка на всех уровнях, власти выясняют, кто из глав местных советов в Венгрии выдавал паспорта украинцам в обход законодательства о получении гражданства.

В 2018 году, после того как Киев заявил о намерении перевести все образование на украинский язык, включая школы нацменьшинств, Венгрия стала активно выдавать свои паспорта этническим венграм, проживающим в Закарпатье. Но, как выяснилось, многие граждане Украины обзавелись фиктивными справками о венгерских корнях, чтобы получить паспорт страны, входящей в ЕС.