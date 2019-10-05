Видео: Вратарь "Тоттенхэма" сломал руку в матче против "Брайтона"

Матч против "Брайтона" обернулся настоящим кошмаром для "Тоттенхэма". Команда уступила 0:3, а голкипер Уго Льорис получил серьезную травму руки, когда команде забивали первый мяч.

Инцидент с Льорисом произошел на третьей минуте матча. Вратарь неудачно приземлился на левую руку. К Льорису бросились врачи, игроку даже потребовалась кислородная маска, чтобы прийти в себя.

Главный тренер команды Маурисио Поччетино после матча заявил, что у французского голкипера очень серьезная травма. По данным британских СМИ, у игрока скорее всего перелом руки.