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05.10.2019 17:46
Рубрика: Спорт

Видео: Вратарь "Тоттенхэма" сломал руку в матче против "Брайтона"

Текст: Максим Домчев

Матч против "Брайтона" обернулся настоящим кошмаром для "Тоттенхэма". Команда уступила 0:3, а голкипер Уго Льорис получил серьезную травму руки, когда команде забивали первый мяч.

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Инцидент с Льорисом произошел на третьей минуте матча. Вратарь неудачно приземлился на левую руку. К Льорису бросились врачи, игроку даже потребовалась кислородная маска, чтобы прийти в себя.

Главный тренер команды Маурисио Поччетино после матча заявил, что у французского голкипера очень серьезная травма. По данным британских СМИ, у игрока скорее всего перелом руки.

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