Врач объяснила, почему надо отказаться от приклеенных ресниц

Врач-косметолог Оксана Чащина перечислила несколько весомых причин для того, чтобы "не злоупотреблять" наращенными ресницами.

По словам эксперта, в ходе популярной процедуры к одной ресничке прикрепляются два-три дополнительных волоска. Корень ресницы - фолликул - не всегда справляется с дополнительной нагрузкой. Он может травмироваться и атрофироваться.

- В этом случае самое невинное последствие - выпадение и прекращение роста ресниц, - отметила Оксана Чащина.

В некоторых случаях процедура может спровоцировать даже снижение зрения. Как пояснила врач, многие вещества, которые применяются для приклеивания ресниц, не сертифицированы в России.

Поэтому нет гарантии, что они не вызовут ожоги кожи ресничного края века, роговицы и конъюнктивы. Если такое произошло, и человек вовремя не обратился к медикам, не исключено снижение зрения, передает aif.ru.