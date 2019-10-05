Врач рассказал, когда реально открывается "второе дыхание"

Специалисты считают, что термин "второе дыхание" вполне оправдан и имеет реальное физиологичное объяснение.

Так, состояние характеризуется резким и сильным увеличением физической работоспособности. Возникает оно в результате сильного утомления.

Чаще всего, "второе дыхание" открываются у людей, непривыкших к физическим нагрузкам. По сути, оно предупреждает о том, что мышцы человека неготовы к выполнению возложенных на них нагрузок.

Само же открытие "второго дыхания" у неподготовленного человека для жизни неопасно, пояснил aif.ru врач-реабилитолог Александр Сибилев.

Эксперт отметил, что организм получает энергию в результате расщепления вещества - аденозинтрифосфата. Оно, в свою очередь, синтезируется из питательных веществ.