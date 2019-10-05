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05.10.2019 11:47
Рубрика: Общество

Вузы начали регистрацию на участие в олимпиадах школьников

Текст: Ирина Ивойлова
Вузы начали регистрацию на участие в олимпиадах школьников. Напомним, все олимпиады школьников, которые могут дать льготы при поступлении в вузы, утверждаются приказом Министерства науки и высшего образования, их профили делятся на три уровня.
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Самый высокий - первый уровень. Именно он дает абитуриентам самые большие льготы, вплоть до внеконкурсного зачисления. Другой вариант - зачет 100 баллов в качестве ЕГЭ или вступительного испытания. Важно: в одной олимпиаде могут быть профили разного уровня.

Фото: iStock
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Пять самых крупных многопрофильных олимпиад, которые могут дать на указанных направлениях льготы первого уровня:

1. Олимпиада "Высшая проба" (профили - дизайн, журналистика, иностранный язык, информатика, история, культурология, математика, обществознание, политология, право, русский язык, социология, филология, философия, экономика).

2. Олимпиада "Ломоносов" ( профили - биология, география, журналистика, иностранный язык, информатика, история (2 профиля), литература, математика, международные отношения, обществознание, право, психология, русский язык, философия, химия).

3. Олимпиада школьников Санкт-Петербургского госуниверситета (профили - биология, география, журналистика, иностранный язык, информатика, история, китайский язык, математика, медицина, обществознание, право, социология, физика, филология, химия).

4. Московская олимпиада школьников (профили- астрономия, география, информатика, история, история искусств, лингвистика, математика, физика, химия).
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5. Олимпиада "Покори Воробьевы Горы" (профили - биология, журналистика, иностранный язык, литература, математика, обществознание, физика).

Первый этап во всех состязаниях - заочный. Даже если вы не очень уверены, что сможете стать призером или победителем, есть смысл попробовать свои силы.

Общество Образование
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