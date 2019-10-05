За три месяца астронавты 10 раз выйдут в открытый космос

Находящиеся на Международной космической станции (МКС) астронавты в ближайшее время осуществят как минимум 10 выходов в космос для ремонта оборудования и замены батарей.

В частности, вместо водородно-никелевых батарей установят новые литий-ионные. Каждая из них имеет массу 194 килограмма, поэтому от астронавтов потребуется крайняя осторожность. Кроме того, специалистам предстоит отремонтировать альфа-магнитный спектрометр. Из строя вышли насосы системы охлаждения прибора.

Первый выход в открытый космос состоится уже в это воскресенье, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр космических полетов имени Джонсона. Добавим, что 21 октября за бортом МКС впервые будет работать чисто женский экипаж.