Женский экипаж МКС выйдет в космос 21 октября

В НАСА сообщили, что первый "женский" выход в открытый космос запланирован на 21 октября. Его проведут американские астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр. Он должен был состояться еще в конце марта. Тогда компанию Кук составила бы Энн Макклейн. Однако все отменилось: на борту американского сегмента для Макклейн не нашлось скафандра нужного "девичьего" размера. Потом его доставили.

Кстати, Кристина Кук, которая с марта находится на Международной космической станции (МКС), пробудет в космосе до февраля 2020 года. Так что она идет на новый рекорд непрерывного нахождения в космосе для женщин - 328 суток! Действующий принадлежит американке Пегги Уилсон, которая в 2016-2017 годах пробыла на МКС 288 дней.

Ну а первой женщиной, вышедшей в открытый космос, в 1984 году стала наша Светлана Савицкая. Вместе с космонавтом Владимиром Джанибековым она провела за бортом станции первые работы по резке, сварке и пайке, имевшие огромное прикладное значение для развития космонавтики. Савицкая провела за бортом станции 3 часа 35 минут.