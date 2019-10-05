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05.10.2019 06:55
Рубрика: Общество

Женский экипаж МКС выйдет в космос 21 октября

Текст: Наталия Ячменникова

В НАСА сообщили, что первый "женский" выход в открытый космос запланирован на 21 октября. Его проведут американские астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр. Он должен был состояться еще в конце марта. Тогда компанию Кук составила бы Энн Макклейн. Однако все отменилось: на борту американского сегмента для Макклейн не нашлось скафандра нужного "девичьего" размера. Потом его доставили.

Фото: AP Photo/NASA
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Кстати, Кристина Кук, которая с марта находится на Международной космической станции (МКС), пробудет в космосе до февраля 2020 года. Так что она идет на новый рекорд непрерывного нахождения в космосе для женщин - 328 суток! Действующий принадлежит американке Пегги Уилсон, которая в 2016-2017 годах пробыла на МКС 288 дней.

Ну а первой женщиной, вышедшей в открытый космос, в 1984 году стала наша Светлана Савицкая. Вместе с космонавтом Владимиром Джанибековым она провела за бортом станции первые работы по резке, сварке и пайке, имевшие огромное прикладное значение для развития космонавтики. Савицкая провела за бортом станции 3 часа 35 минут.

Общество Космос
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