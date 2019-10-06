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06.10.2019 08:53
Рубрика: Спорт

Адесанья нокаутировал Уиттакера и завоевал титул чемпиона UFC

Текст: Максим Домчев

В главном поединке турнира UFC 243 чемпион организации в среднем весе Роберт Уиттакер потерял титул, проиграв нокаутом непобежденному Исраэлю Адесанье.

В Австралии состоялся турнир UFC 243, в главном поединке которого прошел титульный бой в среднем весе между чемпионом организации Робертом Уиттакером и Исраэлем Адесаньей. Обладатель пояса не выступал с июня прошлого года.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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В первом раунде чемпион старался действовать активно, но было заметно, что Адесанья без труда справляется с его атаками. И в конце первого раунда для чемпиона прозвучал первый тревожный звонок. За мгновение до гонка Адесанья увернулся от атаки чемпиона и от души приложился с правой. Уиттакер упал, но от беды его спас сигнал о завершении раунда.

Во втором раунде для чемпиона все было закончено довольно скоро. Очередной выстрел Адесаньи отправил его в глубокий нокаут.

После боя Адесанья и его фанаты были счастливы. "Соперник делал то, что мы от него ожидали, - признался новый чемпион UFC. - У нас все его ходы были записаны, и был план на бой. А еще они утверждали, что у меня нет нокаутирующего удара. Я жесткий и умный. А еще я очень не люблю, когда меня бьют".

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