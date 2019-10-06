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06.10.2019 21:00
Рубрика: Власть

Потеряли берега?

Агент ФБР допросил депутата Госдумы России в американском аэропорту
Текст: Максим Макарычев
Российская газета - Федеральный выпуск № 224(7982)
Посольство России в Вашингтоне направило ноту протеста в госдепартамент и Федеральное бюро расследований (ФБР) после того, как депутат Государственной Думы ФС РФ Инга Юмашева, направлявшаяся для участия в форуме "Диалог Форт-Росс", была задержана в аэропорту Нью-Йорка и допрошена агентом американских спецслужб.
В качестве координатора думской группы по связям с палатой представителей конгресса США Инга Юмашева сделала очень много для сохранения хотя бы минимального диалога с американскими парламентариями. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ В качестве координатора думской группы по связям с палатой представителей конгресса США Инга Юмашева сделала очень много для сохранения хотя бы минимального диалога с американскими парламентариями. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
В качестве координатора думской группы по связям с палатой представителей конгресса США Инга Юмашева сделала очень много для сохранения хотя бы минимального диалога с американскими парламентариями. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Министерство иностранных дел России заявило решительный протест в связи с действиями властей США в отношении Юмашевой. "Это очередная враждебная акция против России и ее представителей, явно нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений", - говорится в сообщении МИД России. В российском дипломатическом ведомстве выразили сомнение в искренности администрации США, представители которой неоднократно заявляли о необходимости налаживать отношения между двумя странами. "Возникает вопрос: либо американские власти, вопреки своим заявлениям, не испытывают стремления к нормализации диалога, либо не способны контролировать действия собственных спецслужб", - считают на Смоленской площади.

В ГД задумаются о поездках в США после ситуации с допросом депутата

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал действия Соединенных Штатов "циничной провокацией" и очередным примером "нарушения взятых ими на себя международных обязательств". "Очевидно, что в США есть силы, которые хотят обострения двусторонних отношений. Действия, которые создают негативную атмосферу в отношениях наших стран, недопустимы и заслуживают осуждения", - прокомментировал ситуацию Володин.

34-летняя Инга Юмашева - одна из самых молодых депутатов Госдумы , была избрана по федеральному списку партии "Единая Россия" и представляет Республику Башкортостан. Она входит в состав Комитета по международным делам и выступает координатором депутатской группы по связям с американским конгрессом. Юмашева прилетела в США для участия в форуме "Диалог Форт-Росс", который начался 6 октября. По словам посла России в США Анатолия Антонова, сразу после приземления ее отвели в отдельную комнату. Там Юмашеву допросил агент ФБР, который задал ей "неясные и недопустимые вопросы", а затем предложил неформальное сотрудничество. Иными словами, очевидно, попытался в "прямолинейной манере" провести "вербовку" члена российского парламента. Обычно фэбээровцы и сотрудники других американских спецслужб практикуют такие "предложения", разыгрывая "доброго и злого полицейского". В этом же случае предложение, которое было сделано россиянке, обладающей дипломатическим иммунитетом, выглядит "топорной провокацией". О том, что на выходе Юмашеву ждут российские дипломаты, в ФБР прекрасно были осведомлены. Однако сознательно пошли на столь вызывающий и провокационный шаг, четко понимая его последствия и резонанс. Кстати, по некоторым данным, американские спецслужбы могли не простить Юмашевой ее заявление, сделанное на семинаре в Калифорнии по ядерному распространению в августе 2018 года. Тогда она заявила, что в США используют Россию в качестве инструмента для достижения политической выгоды как демократы, так и республиканцы.

Спецслужбы США творят что хотят. Невзирая ни на миссию, ни на дипломатический статус, ни на элементарные приличия

Комментируя задержание Юмашевой, посол России в США Анатолий Антонов добавил, что не может представить такую ситуацию в России. "Представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали кого-то, скажем, кого-либо из сената или нижней палаты конгресса. Скажем, тех сенаторов, которые кричали, что не получили визу, или тех, кто, получив визы, приехали в Российскую Федерацию. Отвели бы их в отдельную комнату, стали бы допрашивать, и потом бы соответствующий представитель предложил попить кофе где-то в одном из ближайших ресторанов Шереметьево", - заявил российский посол.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
МИД РФ выразил протест США в связи с допросами депутата Юмашевой

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что поездка российских дипломатов на форум "Диалог Форт-Росс" сорвалась из-за того, что они не получили вовремя визы США.

"Безобразная история с задержанием и допросом моей коллеги, депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. Знаю Ингу давно по активной совместной работе на международном треке, в том числе американском. Американские спецслужбы творят что хотят. Невзирая ни на миссию, ни на дипломатический статус, ни на элементарные приличия в межгосударственных отношениях. От этой истории очень дурно пахнет", - прокомментировал допрос Юмашевой председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Он считает, что "пока авторство провокации - за спецслужбами". Но если от этих действий не дистанцируются конгрессмены, равно как и президент США, дурной запах распространится и на Капитолийском холме с Белым домом, дополнительно отравляя и без того затхлую атмосферу двусторонних отношений между Россией и США.

Между тем

- В ноябре 2018 года по такой же провокационной схеме в аэропорте Вашингтона был задержан и допрошен другой российский журналист, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Группа агентов ФБР вручила ему уведомление о необходимости зарегистрировать его сайт USA Really в качестве иностранного агента в США. Сейчас Малькевич готовит к публикации книгу очерков "СШАнутые".

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