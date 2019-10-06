Американского учителя уволили за неправильное обращение к учащемуся

Американский учитель Питер Влэминг собрался в "крестовый поход" против засилья либеральных ценностей, а именно - против школы, уволившей его за отказ политкорректно обращаться к учащемуся-трансгендеру. В судебном иске, который был подан от имени преподавателя, он требует запретить наказания для учителей в подобных обстоятельствах.

Влэминг преподавал французский язык в небольшой школе Уэст-Поинта (штат Вирджиния). Летом 2018 года одна из его учениц, ходившая на занятия второй год, совершила, что называется, каминг-аут и объявила себя трансгендером, потребовав говорить о себе местоимениями мужского пола, например - "он", "ему". Преподаватель отказался, сославшись на религиозные взгляды, и предложил компромисс: он будет называть трансгендера по новому, мужскому имени, но будет избегать местоимений. Однако учащийся заявил, что ему так некомфортно, и обратился к администрации школы. Та совместно с родителями пыталась переубедить Влэминга, но тот стоял на своем. В итоге ему поставили ультиматум. Или он "правильно" обращается к учащимся, или против него примут дисциплинарные меры.

На одном из уроков трансгендер вместе с другими учениками ходил по аудитории в очках виртуальной реальности и едва не упал. Влэминг, увидев опасность, крикнул другому ученику: "Она может упасть!" Это "она" стало последней каплей. Трансгендер отказался ходить на его занятия, а руководство школы отстранило Влэминга от ведения уроков за несоблюдение субординации. Вскоре его уволили с формулировкой о "регулярном несоблюдении указаний руководства", посчитав, что его действия нарушают антидискриминационное законодательство и создают "враждебную атмосферу". "Я и представить не могу более плохого обращения с ребенком, чем произошедшее", - возмущался директор школы Джонатан Хочмэн.

Учитель решил не сдаваться и стал готовиться к судебной тяжбе. В поданных в суд документах упор делается на свободу слова и вероисповедания. "Сознание и религиозные убеждения Влэминга запрещают ему умышленно лгать, - утверждается в иске. - А он искренне верит, что обращаться к женщине мужскими местоимениями является ложью". Иск также требует запретить школам наказывать учителей за то, что те обращаются к студентам по их биологической половой принадлежности.

Кстати, в самой школе произошедшее вызвало неоднозначную реакцию. Как напоминает The Washington Post, после увольнения преподавателя около сотни учащихся прошли маршем вокруг нее, выкрикивая в его поддержку: "Мужчины - это мужчины, а женщины - это женщины!"

В современной Америке, где либеральные ценности по всем фронтам ведут наступление на консервативные взгляды, этот, казалось бы, очевидный тезис уже давно перестал быть очевидным. В судах разного уровня рассматривается множество резонансных дел ЛГБТ-сообщества, где антидискриминационные требования остро конфликтуют со свободой вероисповедания.