Американского учителя уволили за неправильное обращение к учащемуся

Новости

Конфликт между махачкалинцами закончился перестрелкой 17:15
Почему опасно выкатывать бензин до загорания лампочки 17:00
Двое рабочих погибли на сахарном заводе на Кубани 16:59
Южнокорейская армия получила приказ отстреливать диких кабанов из КНДР 16:39
Посольство США в Турции извинилось за неполиткорректный "лайк" 16:39
Соболев вызван в сборную России 16:34
Видео: неумелый водитель уморительно долго выезжает с паркинга 16:30
Умер барабанщик легендарных Cream Джинджер Бейкер 16:22
Прокуратура проверит владельца перевернувшегося в Приволжье автобуса 16:17
В Кремле не исключили возможности встречи Путина и Трампа в Чили 15:59
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки 15:53
В Германии опасаются нового миграционного кризиса 15:51
Актриса из "Возвращения Мухтара" Марина Куклина умерла в 33 года 15:43
В Киеве проходит митинг против "формулы Штайнмайера" 15:35
В Уфе три пассажира автобуса получили травмы из-за хлопка в моторе 15:35
Решать детские конфликты - задача взрослых: психологи об инцидентах в московских школах 15:13
Зеленский намерен вернуться на сцену после окончания президентского срока 15:00
Chery Tiggo 4. Почему критика этого кроссовера огорчит владельцев Creta 14:38
В ГИБДД рассказали о владельце перевернувшегося в Приволжье автобуса 14:32
Названы три самые безопасные страны в случае наступления апокалипсиса 14:12
В сентябре россияне скупали Lada 4x4 и Toyota LC Prado 14:10
Убийцей пяти человек в Австрии был 25-летний мужчина, уточнили в полиции 14:06
Четыре человека убиты и девять ранены во время бойни в баре в Канзасе 13:34
Рамзана Кадырова в день рождения наградили почетным знаком Совфеда 13:32
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке 13:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
06.10.2019 17:05
Рубрика: В мире

Американского учителя уволили за неправильное обращение к учащемуся

Текст: Игорь Дунаевский
Американский учитель Питер Влэминг собрался в "крестовый поход" против засилья либеральных ценностей, а именно - против школы, уволившей его за отказ политкорректно обращаться к учащемуся-трансгендеру. В судебном иске, который был подан от имени преподавателя, он требует запретить наказания для учителей в подобных обстоятельствах.

Влэминг преподавал французский язык в небольшой школе Уэст-Поинта (штат Вирджиния). Летом 2018 года одна из его учениц, ходившая на занятия второй год, совершила, что называется, каминг-аут и объявила себя трансгендером, потребовав говорить о себе местоимениями мужского пола, например - "он", "ему". Преподаватель отказался, сославшись на религиозные взгляды, и предложил компромисс: он будет называть трансгендера по новому, мужскому имени, но будет избегать местоимений. Однако учащийся заявил, что ему так некомфортно, и обратился к администрации школы. Та совместно с родителями пыталась переубедить Влэминга, но тот стоял на своем. В итоге ему поставили ультиматум. Или он "правильно" обращается к учащимся, или против него примут дисциплинарные меры.

Верховный суд США одобрил запрет на службу в армии трансгендеров

На одном из уроков трансгендер вместе с другими учениками ходил по аудитории в очках виртуальной реальности и едва не упал. Влэминг, увидев опасность, крикнул другому ученику: "Она может упасть!" Это "она" стало последней каплей. Трансгендер отказался ходить на его занятия, а руководство школы отстранило Влэминга от ведения уроков за несоблюдение субординации. Вскоре его уволили с формулировкой о "регулярном несоблюдении указаний руководства", посчитав, что его действия нарушают антидискриминационное законодательство и создают "враждебную атмосферу". "Я и представить не могу более плохого обращения с ребенком, чем произошедшее", - возмущался директор школы Джонатан Хочмэн.

Учитель решил не сдаваться и стал готовиться к судебной тяжбе. В поданных в суд документах упор делается на свободу слова и вероисповедания. "Сознание и религиозные убеждения Влэминга запрещают ему умышленно лгать, - утверждается в иске. - А он искренне верит, что обращаться к женщине мужскими местоимениями является ложью". Иск также требует запретить школам наказывать учителей за то, что те обращаются к студентам по их биологической половой принадлежности.

Кстати, в самой школе произошедшее вызвало неоднозначную реакцию. Как напоминает The Washington Post, после увольнения преподавателя около сотни учащихся прошли маршем вокруг нее, выкрикивая в его поддержку: "Мужчины - это мужчины, а женщины - это женщины!"

В современной Америке, где либеральные ценности по всем фронтам ведут наступление на консервативные взгляды, этот, казалось бы, очевидный тезис уже давно перестал быть очевидным. В судах разного уровня рассматривается множество резонансных дел ЛГБТ-сообщества, где антидискриминационные требования остро конфликтуют со свободой вероисповедания.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Киеве проходит митинг против "формулы Штайнмайера"
ФБР устроило допрос депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
Курдские формирования пригрозили Турции тотальной войной
Экс-глава МИД Испании рассказала о смене ролей России и США
Нидерланды больше не будут называть себя Голландией