Названы три страны, где лучше всего пережидать апокалипсис

Биолог из Университета Отаго Ник Уилсон в своей работе предупредил, что новейшие открытия в области биотехнологий чреваты глобальной пандемией, которая выкосит человечество. Работа опубликована на портале Risk Analysis.

Генетический глобальный вирус окажется настолько устойчивым, что, по словам Уилсона, шансы на спасения будут стремиться к нулю. Шансы на выживание вырастут лишь в том случае, если оказаться в наиболее изолированных и отдаленных от густонаселенных регионов планеты местах. Для определения "индекса безопасности" использовались следующие параметры - численность населения, расстояние до ближайшей нации, природные риски, количество еды на душу населения.

Такими местами, как нетрудно догадаться, являются острова. Ученый выделил три острова, лучше всего подходящие для спасения - Австралия, Новая Зеландия и Исландия.

За ними следуют Куба, Фиджи, Ямайка, Барбадос и Япония. Последняя присутсвует в списке из-за высокого ВВП и относительной самодостаточности в области пищевой промышленности. Также Япония, несмотря на чрезвычайно высокую плотность населения, является относительно удаленной территорией.