ФБР устроило допрос депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка

Сотрудник ФБР остановил в аэропорту Нью-Йорку российского депутата Ингу Юмашеву, которая прилетела туда для участия в форуме "Диалог Форт-Росс". В воздушной гавани ей устроили допрос, который продолжался в течение часа.

Посольство России в США направило Госдепу ноту протеста в связи с произошедшим, передает РИА Новости. Как рассказал диппредставитель РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, депутату задавали "абсолютное непонятные, неясные и неприемлемые вопросы".

Подобные действия посольство РФ сочло неприемлемыми и возмутительными.