ФБР устроило допрос депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка

Член комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Сотрудник ФБР остановил в аэропорту Нью-Йорку российского депутата Ингу Юмашеву, которая прилетела туда для участия в форуме "Диалог Форт-Росс". В воздушной гавани ей устроили допрос, который продолжался в течение часа.
Посольство России в США направило Госдепу ноту протеста в связи с произошедшим, передает РИА Новости. Как рассказал диппредставитель РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, депутату задавали "абсолютное непонятные, неясные и неприемлемые вопросы".
Подобные действия посольство РФ сочло неприемлемыми и возмутительными.