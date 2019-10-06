Хейли сочла невозможной дружбу между США и Россией

Бывший постоянный представитель США при ОНН Никки Хейли в очередной раз заявила, что Россия никогда не станет другом США. По ее словам, Вашингтон не сможет доверять Москве "ни при каких обстоятельствах".

Хейли считает, что Москва якобы вмешивалась в американские выборы в 2016 году и способствовала раздору в американском обществе. В то же время экс-постпред выступила за поддержание контактов между странами, пишет Newsday.

Между тем несколько дней назад президент США Дональд Трамп вновь заявил о своем желании поладить с Россией.