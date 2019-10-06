Год назад московский ЦСКА почти полностью обновил состав. Одним из новичков стал исландец Хердур Магнуссон. Он с ходу закрепился в основном составе армейцев и в первом же матче за новый клуб выиграл Суперкубок России. Сейчас Магнуссон - один из лидеров "красно-синих". А ведь в юности он работал на национальном стадионе в Рейкьявике, где вместе с друзьями убирал снег. О том, как он стал футболистом, почему так любит моду и Россию, Хердур рассказал в интервью "РГ".

Хердур Магнуссон не жалеет о переходе в ЦСКА и намерен задержаться в Москве как можно дольше. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Забрал бы Чалова в сборную Исландии

Чуть более года назад вы перешли в ЦСКА. Уже освоились?

Хердур Магнуссон: Конечно. Мне было легко, потому что в команде много молодежи. С другой стороны, я немного расстроился, что перешел в тот момент, когда из клуба уходили легенды. Березуцкие, Игнашевич, Вернблум - мне было бы интересно поиграть с ними.

Следили раньше за ЦСКА?

Хердур Магнуссон: Смотрел несколько матчей в еврокубках. Возвращаясь к адаптации, добавлю, что мне очень помогает переводчик. Но вообще я привык к переездам. В 16 лет я уехал в Италию, где почти никто не говорил по-английски. Кстати, как и у вас в России (улыбается). Ничего, привык. Зато это лишний стимул как можно быстрее выучить язык.

И как у вас с этим?

Хердур Магнуссон: Иногда что-то понимаю. Все футбольные термины знаю. Могу также поздороваться, попрощаться.

Вы еще ни разу не выигрывали национальный чемпионат. В этом году ЦСКА может стать первым?

Хердур Магнуссон: Думаю, да. У нас 5-6 конкурентов. Самое главное для нас - не зацикливаться на чемпионстве. И желательно обойтись без травм. Они нам сильно помешали в прошлом году.

В прошлом году решил сходить на фанатскую трибуну во время дерби со "Спартаком". Было очень круто! Чуть позже болельщики подарили мне майку

Со стороны кажется, что главное для ЦСКА - вернуться в Лигу чемпионов.

Хердур Магнуссон: Это обязательно. Мы туда очень хотим.

Против кого тяжелее всего играть в России?

Хердур Магнуссон: Выделю братьев Миранчуков. Они постоянно перемещаются, за ними сложно уследить. Они еще так похожи, что иногда можно их спутать (улыбается). Ари из "Краснодара" очень силен, Дзюба. Но мне нравится против них играть. Так ты быстрее учишься.

А кого выделите в ЦСКА? Кто сейчас лидер армейцев?

Хердур Магнуссон: У нас их несколько. Наверное, соперник больше всего боится Влашича. Конечно, надо отметить Акинфеева. В ЦСКА все гордятся, что он с нами. Еще Чалов.

Удивлены, что Чалов не играет за сборную России?

Хердур Магнуссон: Да, удивлен. Он один из лучших игроков чемпионата. Но у Чалова еще куча времени. Федор молод, и у него все впереди. Просто нужно дальше забивать и использовать свой шанс, когда его вызовут. А вообще я бы с удовольствием забрал бы его в исландскую сборную. Был бы Чаловссоном (смеется). Думаю, он бы хорошо вписался в нашу тактику. Но это все шутки. А вообще России очень повезло, что у нее есть такие нападающие, как Чалов, Дзюба.

За работу на стадионе получал 1000 евро

Всегда мечтали играть в футбол?

Хердур Магнуссон: Все просто: я мог стать либо футболистом, либо гандболистом. Мне было три года, когда я впервые ударил по мячу. У меня три старших брата, все они занимались спортом. Я подражал им, старался чему-то учиться. Но в 15 лет мне пришлось решать, что делать дальше. И я выбрал футбол.

Почему не гандбол?

Хердур Магнуссон: Мне кажется, в футболе у меня лучше получается (улыбается). Еще одна причина - в футбол играют на свежем воздухе. В Исландии почти всегда лежит снег, а лето короткое и не очень теплое. И когда я видел зеленую траву, то готов был бегать по ней весь день. Не жалею о своем выборе. В 8-9 лет я смотрел с братьями Лигу чемпионов и мечтал однажды сыграть в этом турнире. У меня это получилось.

Вы частенько бросаете ауты в чужую штрафную. Это пошло из гандбола, да?

Хердур Магнуссон: Точно! У меня большие руки и четкий бросок. Раньше я заносил за головой 20-килограммовый груз и пытался повторить движение, которое я делаю при ауте. И после таких упражнений футбольный мяч казался таким легким! Когда я выступал в "Бристоле" выступал, мы несколько голов забили после моих аутов. Мне, кстати, очень нравилось, как фанаты делали Viking clap (так исландские болельщики аплодируют своим игрокам - Прим. "РГ"), пока я готовился к броску. Это заводило. А вообще гандбол очень популярен в нашей стране. Хотя многие играют в него и параллельно где-то еще работают. Я вот трудился на национальной арене в Рейкьявике.

Исландцы любят говорить прямо. Как и россияне. Если нам что-то не нравится - мы этого не скрываем. И это правильно

А что вы там делали?

Хердур Магнуссон: Перед матчами и тренировками мы приходили на стадион и убирали снег. Было забавно. Мы ухаживали за газоном, затаптывали дыры.

Что-то платили за это?

Хердур Магнуссон: Конечно, причем очень даже неплохие деньги - около тысячи евро в месяц.

Правда, что ваша мама - банкир?

Хердур Магнуссон: Да. Она уже давно работает в банке. Я всегда ей отдавал зарплату, чтобы она положила деньги на депозит под проценты. Я и сейчас отправляю ей какую-то сумму. Это удобно. Плюс ты знаешь, что можешь полностью доверять человеку.

Когда поняли, что можете стать профессиональным футболистом?

Хердур Магнуссон: Когда меня стали вызывать в юниорскую сборную. Меня очень быстро пригласили на стажировку в Англию - в "Сандерленд", а затем в "Эвертон". Мне было 15 лет, и я реально кайфовал, что мной интересуются такие клубы. Но в итоге оказался в "Ювентусе".

Как это случилось?

Хердур Магнуссон: Это было очень весело! Все произошло так быстро, что я ничего не понял. Я проводил первый матч за юниорскую сборную. Это был Nordic Cup, где выступают также команды из Швеции, Норвегии. И в той встрече я вышел на позиции центрального защитника, хотя в юности меня больше тянуло в атаку. Мы выиграли, я неплохо себя проявил, и после матча на меня вышел итальянский агент. Это была комедия!

Почему?

Хердур Магнуссон: Мы остановились тогда в отеле. Захожу в номер, и тут мне звонок из ресепшена: "С вами хотят поговорить". Я подумал: "Кто это может быть?" Оказалось - агент из Италии. Это не слишком легально, но, с другой стороны, у меня тогда не было представителя. Он сказал, что есть вариант отправиться в Италию. Я сразу же согласился. Через несколько месяцев меня позвали в "Фиорентину". Но в итоге я никуда не поехал.

Агент обманул?

Хердур Магнуссон: Нет-нет. Просто "Фиорентина" отказалась платить за мой перелет и проживание. Это несерьезно. Если клуб действительно заинтересован в тебе, то он сам решает такие вопросы. Зато через месяц появился вариант с "Ювентусом".

Подарок от ультрас ЦСКА

За два года в "Ювентусе" вы не провели ни одного официального матча. Почему?

Хердур Магнуссон: Антонио Конте нужен был результат. Ему было не до экспериментов с молодежью. Мне еще и не повезло. Я должен был сыграть в матче за Суперкубок Италии, но за неделю до поездки в Китай получил травму.

В "Ювентусе" вы пересекались с Массимо Каррерой. Каким он вам показался?

Хердур Магнуссон: Массимо был помощником Конте и частенько разговаривал с нами. Он как раз отвечал за оборону и много занимался со мной. Каррера - очень хороший человек и тренер. Я был расстроен, когда он ушел из "Спартака". Нам так и не довелось посидеть с ним в Москве в каком-нибудь ресторане, пообщаться. Мы встретились лишь в подтрибунном помещении перед дерби в сентябре прошлого года. Кстати, тот матч - один из самых запоминающихся в моей жизни.

Почему?

Хердур Магнуссон: Потому что я пошел на фанатскую трибуну, к ультрас.

Это было ваше желание?

Хердур Магнуссон: Да. Я хотел показать, что уважаю ЦСКА. И что я здесь играю не просто ради денег, а хочу быть частью семьи.

И как все прошло?

Хердур Магнуссон: Было забавно. Я взял с собой друзей из Исландии. Они оставались на трибуне до конца матча, а мне пришлось уйти после первого тайма. Я потом видео посмотрел, когда Влашич забил, почти все фанаты, и мои друзья тоже, сняли с себя майки. Хотя было не так уж и тепло. В общем, все прошло супер. А ультрас чуть позже подарили нам майки. Приятно.

До трансфера в ЦСКА какие стереотипы были о России?

Хердур Магнуссон: Когда стало ясно, что перехожу в ЦСКА, почитал много всего в интернете. Мне еще повезло: я же поехал на чемпионат мира в составе сборной и вживую посмотрел на страну. Она у вас, конечно, очень большая. Москва - огромный город. Здесь все доступно, есть все возможности. Могу сказать, что реальность превзошла ожидания.

Что удивило больше всего?

Хердур Магнуссон: Пробки! Это ужас. Можно застрять на несколько часов и в итоге никуда не доехать. Но это нормально, потому что опять же: Москва - громадный город. А вообще мне нравится, как живут россияне. Я заметил, что люди здесь очень много работают. И они умные. И очень бережно относятся к наследию. К примеру, во многих странах любят сносить старые здания и строить на их месте новые. А в России наоборот: их не сносят, а стараются ремонтировать.

В Исландию нельзя ввозить лошадей

Хердур, я вам буду зачитывать несколько стереотипов об Исландии и исландцах, вы скажете, правда это или нет. Согласны?

Хердур Магнуссон: Конечно! Интересно, что о нас думают туристы.

Говорят, что в Исландии есть люди, которые верят в существование троллей и эльфов.

Хердур Магнуссон: Вау! Ну разве что много лет назад кто-то и верил в такие вещи, но сейчас - не думаю. А вообще если вы будете ехать на машине по Исландии, можете заметить в некоторых местах камни, упавшие с гор. На них даже нарисованы дома, двери, окна. И есть люди, которые полагают, что в них живут эльфы. Но таких, повторюсь, очень мало. Лет 100-200 назад, может, было по-другому.

Одним из исландских деликатесов считается хакарл (протухшее мясо акулы. - Прим. "РГ"). Пробовали?

Хердур Магнуссон: Да, но мне не понравилось. Очень кислый, неприятные ощущения. Кстати, еще в школе детям дают попробовать хакарл, чтобы понять: нравится им или нет. Кстати, он очень полезен для здоровья. Мне кажется, хакарл в основном едят люди старшего поколения. А вот молодым нравится другое.

И что же?

Хердур Магнуссон: Если говорить конкретно об Исландии, то у нас очень вкусные супы. Больше всего мне нравится "Кьетсупа". Он из баранины, очень вкусный. Обязательно попробуйте, если будете у нас. Еще мне нравится рыба. Она у нас всегда свежая. Туристы в основном пробуют как раз морепродукты.

На территорию Исландии не разрешено ввозить лошадей. Если скакуна вывезут из страны, вернуть его назад также нельзя. Это так?

Хердур Магнуссон: Отчасти да. Допустим, вы вывезли лошадь, а затем хотите вернуть ее. А ведь у нее могут быть болезни, и она может заразить остальных животных. При этом у меня есть собака, она живет сейчас у меня в Москве. Я могу взять ее с собой в Исландию. Но примерно за месяц до этого я должен отправить ее на специальный остров, где ее месяц будут обследовать, кормить. Это своего рода карантин. Когда поймут, что она ничем не болеет, ей позволят быть в Исландии.

Говорят, что поскольку в Рейкьявике все знают друг друга, то двери домов у вас часто не запирают, а детей в колясках оставляют без присмотра на входе в кафе, бар или магазин.

Хердур Магнуссон: Мы доверяем друг другу, но это стереотип, что все всех знают. Рейкьявик - не такой маленький город. Там больше 100 тысяч человек. Вы думаете я их всех знаю? Хотя найти информацию о человеке несложно. В Исландии есть сайт, где ты можешь найти данные о своих родственниках, друзьях. Например, я решил познакомиться с девушкой. Представляете, на этом сайте, вбив ее имя и фамилию, я могу узнать, знакомы ли наши родители, есть ли у нас общие друзья. Удобная вещь.

Могу провести перед зеркалом больше часа

У большинства исландцев плохие зубы. Исландия - одна из главных стран - потребителей сахара, а еще у вас очень любят газированные напитки. Правда?

Хердур Магнуссон: Плохие зубы? Вау. Кто это сказал? Я не знал. Мои зубы ведь хороши! Не согласен с этим. Исландцы любят сахар, но мы следим за собой.

Исландцы очень доверчивы. При приеме на работу они не запрашивают у иностранца рекомендаций с предыдущего места работы, а просто верят новоприбывшему на слово. Это так?

Хердур Магнуссон: Не знаю. Про иностранцев ничего не могу сказать, но что касается именно исландцев, то у нас такая позиция: если человек начинает хвалить себя, говорить, что он в порядке и умеет все, значит, он врет. Это ведь легко проверить. Наверняка найдутся какие-то общие знакомые, которые скажут: "Эй, этот парень несет чушь". Мы, исландцы, вообще любим говорить прямо. И если кто-то врет - это сразу чувствуется. Кстати, я заметил, что и россияне такие же. Вы тоже не любите скрывать своих эмоций.

Правда, что исландцы много времени уделяют своей внешности?

Хердур Магнуссон: Не могу за всех говорить, но я большой любитель моды. Могу провести перед зеркалом больше часа.

Откуда у вас такая страсть?

Хердур Магнуссон: Я всегда думал так: если хорошо выглядишь - так же и играешь. Мои братья часто доставали новые рубашки, галстуки. И они всегда здорово смотрелись. У меня есть друг, он владеет популярным в Исландии ателье. Я туда часто захаживаю, выбираю себе костюм. Кстати, мне в этом плане очень помогает девушка. Она по образованию стилист и внимательно следит за модой.

Правильно понимаю, что вы можете зависнуть в магазине часа на 2-3?

Хердур Магнуссон: Нет. Я заранее все смотрю в интернете и выбираю. Мне больше нравится стиль Casual. И еще важный момент: одежда должна соответствовать прическе. И нельзя все смешивать в кучу.

Вы как-то снимались в рекламе исландских авиалиний. Там вы забивали мяч в финале чемпионата мира, получили орден, спели рэп. Кто все это придумал?

Хердур Магнуссон: Я получил приглашение благодаря нашему вратарю Халльдорссону. Он реально очень талантливый режиссер. Ханнес снял рекламу, и его попросили найти героя для своего видео. Он посчитал, что наш капитан Арон Гуннарсcон не даст нужного эффекта. А вот Магнуссон - да. "Хердур идеально подходит. Он любит помечтать", - сказал Ханнес (смеется). Думаю, я справился.

Досье "РГ"

Хердур Магнуссон

Родился 11 февраля 1993 года в Рейкьявике.

Выступал за команды: "Фрам" (2009-2013), "Ювентус" (2013-2016), "Специя" (2013-2014), "Чезена" (2014-2016), "Бристоль Сити" (2016-2018). С лета 2018 года - в ЦСКА.

В сборной Исландии дебютировал в 2014 году. Участник чемпионата Европы (2016) и чемпионата мира (2018). Провел за национальную команду 26 матчей, забил два мяча.

Обладатель Суперкубка России-2018.