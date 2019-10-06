На выходных прошел 12-й тур российской Премьер-лиги. Одним из его итогов стала уже третья тренерская отставка в сезоне. На этот раз без рулевого осталось московское "Динамо".

Компанию Рашиду Рахимову и Олегу Кононову, лишившимся работы в "Ахмате" и "Спартаке" всего неделю назад, составил Дмитрий Хохлов. Причем Кононова и Хохлова уволил один и тот же клуб - "Оренбург". В прошлом туре подопечные Владимира Федотова в гостях обыграли "красно-белых" - 2:1, а в этом на своем поле одолели и "Динамо" - 2:0.

Поражение с учетом фиаско в Кубке России стало для "бело-голубых" уже четвертым подряд. После него "Динамо" откатилось в Премьер-лиге на 15-ю строчку, то есть в зону вылета, что вполне закономерно для команды, которая почти не забивает: в последних шести играх "Динамо" наскребло всего два мяча. А всего у него восемь голов в 12 матчах.

В принципе ничего экстраординарного для "бело-голубых" последних лет, но в минувшее межсезонье "Динамо" провело одну из самых масштабных трансферных кампаний в лиге, потратив порядка 40 миллионов евро. В частности, за 20 млн евро были приобретены немецкий форвард Максимилиан Филипп, за 6 млн - камерунец Клинтон Н Жи того же амплуа и за 5,5 млн - атакующий полузащитник, поляк Себастиян Шиманьски. В 11 матчах эти парни "сообразили на троих" всего два гола.

Дмитрия Хохлова уволил тот же клуб, что и Кононова из "Спартака" неделю назад, "Оренбург"

Ответственность за неудачи на себя взял наставник "бело-голубых". Не сказать, что Дмитрий Хохлов и раньше держался за тренерское кресло: по слухам он был готов уйти в отставку еще пару туров назад. Но поражение от "Оренбурга" стало той каплей, после которой терпеть стало уже невозможно.

О своем уходе Дмитрий Валерьевич сообщил прямо на пресс-конференции после матча, ставшего для него сотым у руля "бело-голубых": "Команда хорошая, но, видимо, что-то у нас не получилось. Надеюсь, те люди, которые придут в "Динамо", помогут клубу справиться с этой ситуацией и выйти на нужный уровень". Выглядело это заявление, во всяком случае, достойно. Для сравнения, Кононов, отправленный в отставку при похожих обстоятельствах, к журналистам, которые ждали его больше часа, так и не пришел.

Теперь руководству "бело-голубых" предстоит определиться с новым рулевым. Группа претендентов, называвшихся в прессе, выглядит довольно разношерстно: тут и Курбан Бердыев, и итальянец Массимо Каррера, а также белорус Александр Хацкевич с румыном Даном Петреску. Так что, судя по всему, скучно с "Динамо" в ближайшее время не будет.

Оперативнее всех с новым наставником определился "Ахмат", назначивший на вакантную должность Игоря Шалимова. Под началом последнего грозненцы в этом туре уже успели одолеть на выезде "Уфу" - 1:0. А вот "Спартак", в который активно сватают немецко-итальянского специалиста Доменико Тедеско, играл против "Краснодара" номинально без главного тренера. Этот матч завершился вчера поздно вечером.

Между тем в 12-м туре тренерских отставок могло быть и больше. К примеру, казанский "Рубин" из предыдущих шести матчей проиграл пять при одной ничьей. Не исключено, что очередная неудача стала бы фатальной для нынешнего фактического наставника казанцев Романа Шаронова. Но "Рубин" впервые с августа выиграл, одолев на своем поле последнюю команду Премьер-лиги "Тамбов" - 2:1.

А вот рулевой "Крыльев Советов" Миодраг Божович от разговоров об увольнении все дальше. В этом черногорцу активно помогает форвард самарцев Александр Соболев, о результативности которого прослышали уже даже за пределами Премьер-лиги, а британский таблоид The Sun и вовсе сосватал форварда в "Манчестер Юнайтед". "Уже делаю визу", - с юмором прокомментировал новость сам нападающий. Хотя на поле у Соболева все серьезно. В победном матче с "Сочи" Александр оформил дубль, и это при незабитом пенальти. С десятью мячами он снова возглавил бомбардирскую гонку чемпионата. Главный конкурент Соболева Элдор Шомуродов, у которого девять голов, свой матч провел позже. Его "Ростов" встречался с лидером Премьер-лиги ЦСКА. Этот поединок завершился уже после подписания номера "РГ" в печать.

Тем временем на промежуточное первое место вышел питерский "Зенит". Питерцы, вдохновленные победой над "Бенфикой" в Лиге чемпионов, одолели в гостях екатеринбургский "Урал" - 3:1. В числе любопытных фактов: в воротах "сине-бело-голубых" впервые в сезоне оказался Михаил Кержаков, а один из голов забил Сердар Азмун. Удивительно, но в рамках РПЛ иранец в предыдущий раз забивал лишь в июле.

Без потерь обошелся еще один клуб из группы лидеров, московский "Локомотив". "Железнодорожники" обыграли дома тульский "Арсенал" - 2:1, а победный гол с пенальти на счету Алексея Миранчука, пропустившего месяц из-за травмы.

Статистика

"Уфа" - "Ахмат" - 0:1. Гол: Ромеро, 9.

"Оренбург" - "Динамо" - 2:0. Голы: Кулишев, 61; Радакович, 88.

"Рубин" - "Тамбов" - 2:1. Голы: Коновалов, 28; Давиташвили, 32 - Мелкадзе, 54.

"Сочи" - "Кр. Советов" - 0:2. Голы: Соболев, 4, 69.

"Урал" - "Зенит" - 1:3. Голы: Шатов (автогол), 58 - Иванович, 3; Оздоев, 27; Азмун, 63.

"Локомотив" - "Арсенал" - 2:1. Голы: Эдер, 10; Ал. Миранчук, 47 (пенальти) - Кангва, 11.