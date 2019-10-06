Южнокорейская армия получила приказ отстреливать диких кабанов из КНДР

Распространение эпидемии африканской чумы среди поголовья домашних свиней в Южной Корее заставило власти страны пойти на чрезвычайные меры. Армия получила приказ провести работы по дезинфекции территории в районе межкорейской границы и отстреливать диких кабанов, если они попытаются прорваться с территории Северной Кореи на юг.

Как сообщили местные СМИ со ссылкой на министерство обороны Республики Корея (РК), в последние четыре дня южнокорейские военные провели активные работы по дезинфекции прилегающих к демилитаризованной зоне (ДМЗ) районах. Как подозревают эксперты, африканская чума попала в Южную Корею с территории Северной, а потому поставлена задача создать заслон на пути продвижения эпидемии. Африканская чума не передается человеку, но со стопроцентной вероятностью уничтожает зараженное животное. В Южной Корее в нескольких районах уже зафиксированы более десятка вспышек заболевания, что заставило пойти на уничтожения десятков тысяч домашних животных.

Ранее было установлено присутствие вируса африканской чумы в организме диких кабанов, потому армия получила также приказ отстреливать всех этих животных, если они вдруг попытаются прорваться с территории КНДР и уйти дальше за полосу, где проведена дезинфекция.

К этим работам привлечены семь вертолетов, 55 машин и почти две тысячи солдат. Вместе с тем в министерстве обороны РК признали, что пока "попыток прорыва" со стороны северокорейских кабанов зафиксировано не было. Чтобы избежать возможных недоразумений и инцидентов, минобороны РК уведомило северокорейскую сторону, а также Командование войсками ООН на Корейском полуострове об акции по дезинфекции и ликвидации кабанов.