Наших легкоатлетов унижали, устроив перед самым чемпионатом очередную разборку. Не дали выступить под своим флагом и слушать собственный гимн. Держали на крючке, допустив до чемпионата мира лишь 30 человек. А они, презрев все придирки, выступили достойно. И хотя наши медали демонстративно не брали в расчет, не разрешив присутствовать в официальной таблице даже под присвоенным псевдонимом "нейтральных", российских медалей из песенки не выкинешь. Если считать, не как это делает Международная ассоциация легкоатлетических федерации (ИААФ), а по-честному, то мы все равно в десятке лучших с двумя золотыми, тремя серебряными и бронзовой наградами.

Заметки оптимиста

У нас две героини. Мария Ласицкене, впервые в истории выигравшая третье подряд мировое первенство в прыжках в высоту. Вторая - девушка-сюрприз - Анжелика Сидорова, побившая для победы в прыжках с шестом не только личный рекорд - 4 метров 95 сантиметров, но и всех чемпионок последних лет.

Признаться, очень волновался: не отнимет ли чересчур много энергии спор Ласицкене с руководством Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА)? Может, и не Мария его начала, однако дискуссия постепенно накалялась. Когда же ВФЛА, наконец, вернет права свои, а, главное, спортсменов, выступать на чемпионатах, крупных турнирах и, между прочим, на Олимпиаде, оградив главных действующих лиц от продолжающейся с осени 2015-го нервотрепки. Точки зрения двух сторон близки лишь в одном, что, мол, пора. Если действительно пора, то почему все так затянулось и не повторится ли история с пропуском Олимпиады? К счастью, Мария Ласицкене настолько сильна, что победила. А вот придет ли победа в другом споре - с ИААФ, это уже задача ВФЛА.

Еще одна пара прыгунов - в высоту - поразила серебром Михаила Акименко и бронзой Ильи Иванюка, обновивших свои личные рекорды. Оба взяли по 2 м 35 см. Достижение Акименко - поразительно: чемпионат мира в Дохе его первый взрослый международный турнир. Все могло бы быть пройдено и отработано раньше, если бы Михаила долго не мурыжили с включением в международный пул, все по той же въевшейся в президента ИААФ лорда Коу подозрительности именно к россиянам.

Не будем умалять победы американца Кристиана Коулмана в беге на 100 метров. Но ведь Кристиан пропускал допинг-тесты. И сознательно. Так что? Да ничего. Дали пробежать, как миленькому. А нашего молодого Данила Лысенко за это же разве что не распяли. Поймите, я не за пропуск тестов. Я - за справедливость. Которой в мировой легкой атлетике нет, как нет.

Сергей Шубенков, добыв серебро в беге на 110 метров с барьерами, доказал, что он по-прежнему самый стабильный спортсмен в этой дисциплине. А ходок Василий Мизинов, проиграв на 20-километровой дистанции лишь японцу Тошикадзу Яманиши, заставил вспомнить о российской спортивной ходьбе.

Вздохи пессимиста

Честно, так честно. Уровень нашей легкой атлетики за последние четыре-пять лет очень упал. Конечно, повлияли чужие драконовские меры. Но что сделано, чтобы преодолеть невзгоды? Не имею в виду юридическую борьбу ВФЛА с ИААФ, которая изредка, но напоминает мне труд бедного Сизифа. За пятилетку можно было бы подготовить резерв для тех, кому выступать на Играх-2024. Да, мы взяли свои медали в Дохе. Но именно свои: прыжки в высоту, женский шест, ходьба... долгие годы считались нашенскими.

Но куда исчезли метатели копья, дискоболы, толкательницы ядра? Бег, если откровенно, никогда не считался коронкой наших мужчин. Их медлительность искупали стремительные дамы. Не так и давно не было в эстафете 4х400 кого-либо быстрее четверки наших. А сейчас просто появление на чемпионате юной Полины Миллер, никуда не попавшей, уже почитается за успех. Что творится сейчас в беговых дисциплинах? Какова роль олимпийского чемпиона и главного тренера сборной Юрия Борзаковского в становлении команды и поиске талантов? Много ли способных удачно выступить в будущем году в Токио не попали на этот чемпионат?

И что делать?

Бороться. В ближайшие четыре года ношу предстоит тянуть только спортсменам. Трудно рассчитывать на помощь Совета ИААФ в восстановлении наших прав, если по полному беспределу в руководящие органы нельзя было выдвигаться ни единому россиянину. Легкоатлеты остались одни и без всякой охраны со стороны международных спортивных руководителей.

Трудно давать какие-то рекомендации руководителям ВФЛА. Они в основном люди новые, загружены перепиской со штаб-квартирой ИААФ. Заняты переговорами, после каждого раунда которых выражается надежда: уже скоро, до восстановления осталось недолго. Но на какие же длительные годы растянулись эти "скоро" и "недолго".

Наверное, путь один. Создать на этот раз исключительно благоприятные условия для любого легкоатлета, способного выполнить олимпийский норматив. Добиваться для каждого в отдельности быстрейшего утверждения хотя бы в нейтральном, пусть и двусмысленном статусе. В ИААФ 212 стран - на три десятка больше, чем в ООН. И в этом году 30 проголосовали за восстановление России в организации. Уже прогресс, если вспомнить, что накануне Олимпиады-2016 все члены Совета ИААФ были за наше отстранение. Есть кое-какие надежды и определенные подвижки. И не пристало нам жаловаться на то, что все беды от иностранных дядек во главе с Коу. Надо работать, готовиться, пробиваться.