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06.10.2019 20:14
Рубрика: В мире

Летевший из Лондона пассажирский самолет экстренно приземлился в Иране

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Пассажирский самолет "Boeing - 789" оманских авиалиний экстренно приземлился в Иране, сообщило агентство Mehr.

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По его данным, лайнер следовал по маршруту Лондон-Маскат, однако совершил вынужденную посадку в международном аэропорту города Тебриз (иранская провинция Восточный Азербайджан). Причиной экстренного приземления стала беременная пассажирка самолета, которой во время полета стало плохо.

После приземления женщина, которая является британской подданной, была срочно доставлена в местную больницу, где в настоящее время находится в отделении неотложной помощи. О ее состоянии не сообщается.

Авиалайнер после дозаправки топливом в ближайшее время вылетит из Тебриза в пункт назначения.

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