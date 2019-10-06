Говорят, мол, большое видится на расстоянии. Наверное, так оно и есть. Очень трудно, общаясь с человеком, осознавать, что имеешь дело с гением. Мне посчастливилось многие десятилетия общаться с Марком Анатольевичем Захаровым, который в общении был абсолютно просто и предельно самоироничен, но как-то всегда было очевидно, что он - гений. Захаров не только снял великие фильмы и поставил великие спектакли, но создал великий театр. Уникальный, неповторимый и, что особенно поразительно, остающийся таковым многие десятилетия.

Уход гения был, с одной стороны, нельзя сказать, чтобы совсем неожидан: год назад мы все-таки отмечали 85 лет мастеру. Но, с другой, есть такие люди, которые - так абсолютно искренно кажется - должны жить всегда. И вот он ушел.

А "Ленком" остался. И вскочил неотвратимо вопрос: кто встанет у руля? Довольно быстро выяснялось: скорее всего, новым худруком станет нынешний директор Марк Борисович Варшавер. Насколько мне известно, официального приказа департамента культуры пока нет, а вот разговоры вокруг назначения уже есть. И немало.

Так угодно судьбе, что моя первая пьеса "Кладбищенский ангел" была поставлена на Малой сцене "Ленкома". Случилось это весьма давно, и с тех пор я немножко знаю внутреннюю жизнь театра. Должен сказать, что она - уникальна и своей доброжелательностью, и уважением к артистам. Всяко бывает, но это - семья. И когда Александр Абдулов в давнем документальном фильме о Захарове утверждал, что "Ленком" для него - дом, а Захаров - второй отец, - в этих словах не было преувеличения или метафоры. В них - правда. Повторить их могли бы многие артисты театра.

Отца заменить невозможно. Это понятно. Но в такой дом приглашать чужака, после ухода хозяина, тоже никак нельзя.

Отца заменить невозможно. Это понятно. Но в такой дом приглашать чужака тоже нельзя

Тот, кто знает Марка Борисовича (мне посчастливилось), понимает, что этого человека ничего нельзя заставить делать. И, значит, он сам принял решение смелое и ответственное.

Ведь как можно было сделать? Можно было бы назначить какую-нибудь коллегию, или даже уговорить одну из звезд принять формальное руководство, а фактически самому директору вести театр.

Варшавер прятаться не стал. Он, что называется, пошел ва-банк. В соцсетях нет-нет да и проскальзывают слова про "карьеру", про "прибрал театр". Это - бред. Руководить театром - не мед пить. Варшавер мог спокойно жить при любом худруке, уверяю вас. Если бы не боль за театр и не желание своему театру помочь.

Три года назад умер Павел Хомский - худрук театра Моссовета. С тех пор театром руководит его директор, но для ширмы было создано некое режиссерское управление в составе: А. Михалкова-Кончаловского, Ю. Еремина и С. Юрского. Незадолго до своего ухода Сергей Юрский рассказывал мне, как категорически не нравится ему одна из последних премьер моссоветовцев. Говорил он об этом, понятно, и в стенах театра. Но также понятно и то, что спектакль вышел: режиссерское управление - орган совещательный, не более того. Здесь не время и не место разбирать жизнь коллектива театра Моссовета, но мне лично просто жаль, что жизнь эта, скажем мягко, не весьма ярка, и многие артисты этой очень мощной труппы годами не получают, достойной их, работы.

Варшавер не хочет, чтобы было так. Его боль: чтобы театр остался живым и ярким. Он берет ответственность за это на себя. Не прячась за ширмы или за знаменитостей.

В декабре выйдет спектакль "Капкан" про прозе Владимира Сорокина, который Марк Анатольевич не успел поставить до конца, однако основная часть сделана. Доделывать постановку будет дочь Захарова - Александра, и актер и режиссер Игорь Фокин - правая рука мастера, который работал с ним на многих спектаклях.

Что дальше?

И тут вот о чем хочу я вас спросить, дорогие читатели, вы понимаете, кто таков есть директор театра? Таинственная должность, не так ли? Все театральные, да и не только, люди знают, что у любого театра есть директор, а что он делает?

Я поставил за свою жизнь немало спектаклей и, смею думать, что неплохо знаю театральную жизнь. Так вот, на мой взгляд, директор театра - это спина, тыл худрука. Это человек, который обеспечивает режиссеру возможность реализовывать свои фантазии.

Многие директора театров на этом останавливаются. И - спасибо им, дай им Бог здоровья и сил, потому что в нашей стране вечных экспериментов просто обеспечивать нормальную жизнь театра, нелегко.

Нам надо как-то утишить ерничество и иронию и понять, насколько этому большому и сильному человеку сейчас тяжело

Но есть директора, которые становятся соратниками худруков. Таким был, например, предыдущий директор "Ленкома" Рафик Экимян, чей портрет висел в кабинете Марка Анатольевича, и о ком Захаров всегда говорил с теплотой и благодарностью. Два своих последних спектакля я поставил в театре Вахтангова, директор которого Кирилл Крок - не просто замечательный хозяйственник, но человек, переживающий и за художественную жизнь театра.

Из этой же породы Марк Варшавер - человек, имеющий два образования - актерское и экономическое. Его приход в кресло худрука - единственно возможный и единственно естественный выход из той трагической ситуации, в какую попал "Ленком".

И, мне кажется, нам надо как-то утишить постоянно проскальзывающие ерничество и иронию и понять, насколько этому большому и сильному человеку сейчас тяжело. Помочь ему, если можем. Делом или хотя бы добрым словом.

Варшавер будет руководить "Ленкомом Марка Захарова". Невероятная ответственность. Дай Бог сил и удачи.