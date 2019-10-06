Уход гения был, с одной стороны, нельзя сказать, чтобы совсем неожидан: год назад мы все-таки отмечали 85 лет мастеру. Но, с другой, есть такие люди, которые - так абсолютно искренно кажется - должны жить всегда. И вот он ушел.
А "Ленком" остался. И вскочил неотвратимо вопрос: кто встанет у руля? Довольно быстро выяснялось: скорее всего, новым худруком станет нынешний директор Марк Борисович Варшавер. Насколько мне известно, официального приказа департамента культуры пока нет, а вот разговоры вокруг назначения уже есть. И немало.
Так угодно судьбе, что моя первая пьеса "Кладбищенский ангел" была поставлена на Малой сцене "Ленкома". Случилось это весьма давно, и с тех пор я немножко знаю внутреннюю жизнь театра. Должен сказать, что она - уникальна и своей доброжелательностью, и уважением к артистам. Всяко бывает, но это - семья. И когда Александр Абдулов в давнем документальном фильме о Захарове утверждал, что "Ленком" для него - дом, а Захаров - второй отец, - в этих словах не было преувеличения или метафоры. В них - правда. Повторить их могли бы многие артисты театра.
Отца заменить невозможно. Это понятно. Но в такой дом приглашать чужака, после ухода хозяина, тоже никак нельзя.
Тот, кто знает Марка Борисовича (мне посчастливилось), понимает, что этого человека ничего нельзя заставить делать. И, значит, он сам принял решение смелое и ответственное.
Ведь как можно было сделать? Можно было бы назначить какую-нибудь коллегию, или даже уговорить одну из звезд принять формальное руководство, а фактически самому директору вести театр.
Варшавер прятаться не стал. Он, что называется, пошел ва-банк. В соцсетях нет-нет да и проскальзывают слова про "карьеру", про "прибрал театр". Это - бред. Руководить театром - не мед пить. Варшавер мог спокойно жить при любом худруке, уверяю вас. Если бы не боль за театр и не желание своему театру помочь.
Три года назад умер Павел Хомский - худрук театра Моссовета. С тех пор театром руководит его директор, но для ширмы было создано некое режиссерское управление в составе: А. Михалкова-Кончаловского, Ю. Еремина и С. Юрского. Незадолго до своего ухода Сергей Юрский рассказывал мне, как категорически не нравится ему одна из последних премьер моссоветовцев. Говорил он об этом, понятно, и в стенах театра. Но также понятно и то, что спектакль вышел: режиссерское управление - орган совещательный, не более того. Здесь не время и не место разбирать жизнь коллектива театра Моссовета, но мне лично просто жаль, что жизнь эта, скажем мягко, не весьма ярка, и многие артисты этой очень мощной труппы годами не получают, достойной их, работы.
Варшавер не хочет, чтобы было так. Его боль: чтобы театр остался живым и ярким. Он берет ответственность за это на себя. Не прячась за ширмы или за знаменитостей.
В декабре выйдет спектакль "Капкан" про прозе Владимира Сорокина, который Марк Анатольевич не успел поставить до конца, однако основная часть сделана. Доделывать постановку будет дочь Захарова - Александра, и актер и режиссер Игорь Фокин - правая рука мастера, который работал с ним на многих спектаклях.
Что дальше?
И тут вот о чем хочу я вас спросить, дорогие читатели, вы понимаете, кто таков есть директор театра? Таинственная должность, не так ли? Все театральные, да и не только, люди знают, что у любого театра есть директор, а что он делает?
Я поставил за свою жизнь немало спектаклей и, смею думать, что неплохо знаю театральную жизнь. Так вот, на мой взгляд, директор театра - это спина, тыл худрука. Это человек, который обеспечивает режиссеру возможность реализовывать свои фантазии.
Многие директора театров на этом останавливаются. И - спасибо им, дай им Бог здоровья и сил, потому что в нашей стране вечных экспериментов просто обеспечивать нормальную жизнь театра, нелегко.
Но есть директора, которые становятся соратниками худруков. Таким был, например, предыдущий директор "Ленкома" Рафик Экимян, чей портрет висел в кабинете Марка Анатольевича, и о ком Захаров всегда говорил с теплотой и благодарностью. Два своих последних спектакля я поставил в театре Вахтангова, директор которого Кирилл Крок - не просто замечательный хозяйственник, но человек, переживающий и за художественную жизнь театра.
Из этой же породы Марк Варшавер - человек, имеющий два образования - актерское и экономическое. Его приход в кресло худрука - единственно возможный и единственно естественный выход из той трагической ситуации, в какую попал "Ленком".
И, мне кажется, нам надо как-то утишить постоянно проскальзывающие ерничество и иронию и понять, насколько этому большому и сильному человеку сейчас тяжело. Помочь ему, если можем. Делом или хотя бы добрым словом.
Варшавер будет руководить "Ленкомом Марка Захарова". Невероятная ответственность. Дай Бог сил и удачи.