Медиакорпорация Китая поставила исторический рекорд

Новости

В Киеве проходит митинг против "формулы Штайнмайера" 15:35
В Уфе три пассажира автобуса получили травмы из-за хлопка в моторе 15:35
Решать детские конфликты - задача взрослых: психологи об инцидентах в московских школах 15:13
Зеленский намерен вернуться на сцену после окончания президентского срока 15:00
Chery Tiggo 4. Почему критика этого кроссовера огорчит владельцев Creta 14:38
В ГИБДД рассказали о владельце перевернувшегося в Приволжье автобуса 14:32
Названы три страны, где лучше всего пережидать апокалипсис 14:12
В сентябре россияне скупали Lada 4x4 и Toyota LC Prado 14:10
Убийцей пяти человек в Австрии был 25-летний мужчина, уточнили в полиции 14:06
Четыре человека убиты и девять ранены во время бойни в баре в Канзасе 13:34
Рамзана Кадырова в день рождения наградили почетным знаком Совфеда 13:32
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке 13:16
Подросток убил подругу и ее семью в Австрии 13:09
Уточнен характер травм 19 пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом 13:06
УАЗ показал, как завести "Патриот" без ключа 13:00
Hyundai перевел Solaris на метан 12:51
Головкина и Деревянченко после боя отправили в больницу 12:40
В Самаре число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до 13 человек 12:30
В Марселе эвакуировали отель с российскими туристами 12:28
В ГД задумаются о поездках в США после ситуации с допросом депутата 12:20
В Самаре в ДТП пострадали семь пассажиров автобуса 12:12
Жителей Ростовской области предупредили о ливнях с градом 12:00
Все матчи КХЛ в воскресенье начнутся с минуты молчания в память о Мнацяне 11:58
20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области 11:28
На праздновании Октоберфеста в США прогремели три взрыва 11:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
06.10.2019 14:59
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Медиакорпорация Китая поставила исторический рекорд

1 октября на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоялись торжества, посвященные 70-летию КНР.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Мероприятия освещала Медиакорпорация Китая, вещание велось на 43 иностранных языках, 4 местных и 5 языках малых народностей. Таким образом, был поставлен исторический рекорд, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Прямая трансляция торжеств в честь 70-летия КНР, организованная Международным радио Китая (CRI) и Глобальной телевизионной сетью Китая (CGTN) при Медиакорпорации Китая, велась также на английском, русском, французском, испанском и арабском языках.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФБР устроило допрос депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
Курдские формирования пригрозили Турции тотальной войной
Экс-глава МИД Испании рассказала о смене ролей России и США
Нидерланды больше не будут называть себя Голландией
Медведев: Зеленский оказался между молотом и наковальней