Медиакорпорация Китая поставила исторический рекорд

1 октября на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоялись торжества, посвященные 70-летию КНР.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Мероприятия освещала Медиакорпорация Китая, вещание велось на 43 иностранных языках, 4 местных и 5 языках малых народностей. Таким образом, был поставлен исторический рекорд, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Прямая трансляция торжеств в честь 70-летия КНР, организованная Международным радио Китая (CRI) и Глобальной телевизионной сетью Китая (CGTN) при Медиакорпорации Китая, велась также на английском, русском, французском, испанском и арабском языках.