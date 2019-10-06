Министры Зеленского продолжат насильственную украинизацию школ

Государственная политика насильственной украинизации будет продолжена при президенте Владимире Зеленском. Это следует из последних заявлений министров гуманитарного блока в новом украинском правительстве.

"Русскоязычные школы в Украине еще есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения. Школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского союза, - с сентября 2023 года. Собственно, и те, и те мы должны к этому переходу подготовить", - заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад в эфире принадлежащего Петру Порошенко телеканала "Прямой".

Ничего нового 29-летняя министр, критикуемая за не блестящее знание украинского, не сказала. Речь шла всего лишь о применении на практике принятых при президентстве Порошенко закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и новой редакции закона "Об образовании". В соответствии с этими документами с 1 сентября 2020 года на Украине не должно остаться ни одной школы и вуза, где процесс преподавания ведется не на украинском языке.

Таковых учебных заведений, по данным министерства, к началу прошлого учебного года было 622, а всего на русском языке обучалось более 277 тысяч детей - то есть около 7 процентов от общего количества учащихся. При этом, согласно июньскому опросу компании "Социальный мониторинг", 58 процентов украинцев выступают за присутствие русского языка в обучении. За его полное искоренение в сфере образования выступает только 12 процентов опрошенных, но именно их интересы выражает сегодня министр образования Новосад.

Законы были раскритикованы соседями Украины еще в момент принятия: возмущение или неудовольствие переводом образования на украинский высказали МИД России, Молдавии, Польши, Румынии, Болгарии и Венгрии. Более того, официальный Будапешт оспорил эти планы в ООН и ОБСЕ и заблокировал проведение саммитов Украина - НАТО. И хотя определенная порция критики со стороны ПАСЕ и ОБСЕ Киевом была получена, насильственную украинизацию это не остановило даже при новом президенте, чьи избиратели преимущественно русскоязычные. "Сегодня мы отстаиваем украинские национальные интересы и будем их отстаивать. Я считаю, что есть закон о языке, который надо выполнять. И я пока не вижу причин, чтобы анонсировать какие-то изменения в этот закон", - заявил на минувшей неделе министр культуры, молодежи и спорта, уроженец Львова Владимир Бородянский. Так Бородянский ответил на вопрос о том, будет ли проведена ревизия языкового закона, как это в ходе предвыборной кампании обещал Зеленский - президент страны, где на русском языке, согласно опросу компании TNS, общается больше половины населения - 52 процента.

"Насильственная украинизация, запреты на использование родного для миллионов граждан Украины русского языка, включая преподавание на нем в вузах и школах, разгул неонацизма, гражданский конфликт на юго-востоке страны, попытки прежних властей разрушить хрупкий межконфессиональный мир - это лишь малая часть неприглядного "багажа", с которым придется разбираться новому президенту", - такой список проблем, без решения которых невозможно прагматичное сотрудничество на основе доверия и взаимопонимания, обозначил ранее в интервью Corriere della Sera президент России Владимир Путин. Похоже, что в новом украинском правительстве, это проблемами не считают.