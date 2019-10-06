Прилетит "черный лебедь" или нет? Тот самый "брекзит" (Brexit)? Случится ли он вот-вот - 31 октября? Или же Европейский союз, понимая все риски, даст еще одну отсрочку? А Великобритания попытается сделать "брекзит" управляемым и успеет хоть как-то договориться с ЕС? На эти вопросы нет ответа. В конце октября пока - "черная дыра".

А нам-то что? Может быть, усесться поудобнее в кресла и с интересом наблюдать за этим зрелищем? За тем, как бьются эгоизм, иррациональность, неспособность предусмотреть последствия? Нет, мы не можем. Мы кровно заинтересованы в тишине на Европейском континенте. Но почему? Из благости только, из любви к ближнему своему? Нет, не только.

Слишком высоки ставки. Никто не знает, что будет происходить в конце октября в глобальных финансах. Или в любой другой день обрыва - резкого выхода Лондона из ЕС без соглашения. Может быть, дождик или даже финансовый шквал налетит - и сразу же все успокоится, как было в сентябре после атаки дронов в Саудовской Аравии.

А, может, начнется непредсказуемая цепная реакция системного риска - и глобальные финансы повалятся. Вспомним осень 2008 года. Бархатный сезон, и вдруг - "ядерный взрыв" в мировой экономике.

Российский финансовый сектор по-прежнему хрупок и подвержен финансовым инфекциям из-за границы. Если на рынках Лондона и Нью-Йорка начнется настоящая паника, она немедленно передастся в Россию. А каким образом? Внутри России "сидят" спекулятивные иностранные капиталы, кэрри-трейдеры. Они зарабатывают на том, что у нас по-прежнему слишком высокий процент, а валютный курс рубля стабилен. Доллары и евро обменял на рубли, купил в России акции, облигации, любые долги, поиграл в деривативы, заработал, вышел из рублей в валюту - и вот оно, счастье. Один из самых доходных рынков мира! В сделках с акциями на Московской бирже иностранцев - почти 50 процентов, в деривативах - 45 процентов, в госдолге, облигациях федерального займа - 30 процентов.

Но если вдруг буря в глобальных финансах или же на Россию наложат санкции - серьезные, значимые, - кэрри-трейдеры немедленно уйдут из страны. Вот они есть, а вот их уже нет. Из рублей ныряют в валюту, валюта уходит за рубеж, рубль слабеет, цены взлетают - и пошло-поехало: банки, кризис, падение производства. Так было трижды (в 1998, 2008, 2014 годах). Так было, хотя на порядок тише, весной 2018 года, в последнюю девальвацию рубля.

Но есть ли хотя бы малейшие признаки будущей бури? Крысы разве уже бегут с корабля? Да, горизонт потихоньку затягивает. Давно слабеет фунт стерлингов. Когда-то британец, выезжая за границу, был горд и силен. Фунт стерлингов стоил больше 2 долларов (ноябрь 2007 года). А нынче? 1,23 доллара, и это еще не предел. Хорошо было англичанину в Греции, Испании или даже Германии. Фунт стоял выше 1,4 евро (лето 2015 года). А сегодня, туманной осенью 2019 года? Подешевел, всего лишь 1,10-1,12 евро.

Ну и что? Так бывает. Мало ли как мотаются валюты друг к другу. Тогда что нам скажет золото? В кризисные времена все вспоминают, что золото - ценность, а не просто промышленный металл. И оно дорожает. Да, за последний год выросло в цене примерно на 20 процентов. А что там доллар? Когда надвигаются тучи, он обычно считается "безопасной гаванью" и укрепляется к другим валютам. И, правда, с начала 2018 года доллар усилился к евро на 14 процентов, стал "тяжелее" к корзине основных мировых валют. А как себя чувствуют европейские акции? Шик, блеск, красота? Никак нет. С мая 2018 года знаменитый британский фондовый индекс FTSE-100 - в зоне стагнации. У него сильная бортовая качка. Минус 6 процентов к сегодняшнему дню, много не заработаешь. А другие евроакции? Стагнация в курсах уже годами, ныряют то в одну яму, то в другую.

"Брекзит" без соглашения - это потрясение. Начнется ли цунами в глобальных финансах?

При первых признаках опасности должен расти процент. Выше риски - больше цена денег. В 2019 году знаменитая лондонская процентная ставка LIBOR (по ней банки ссужают друг другу деньги) в среднем в 1,2 раза выше, чем в 2018-м, и в два с лишним раза выше, чем в 2017 году. Запах рисков, чувство опасности.

Но, может быть, в производстве все в порядке? Когда там все пышет и расцветает, никакие фокусы с деньгами никого не остановят. Полный вперед! И тут не очень. Промышленное производство в Великобритании с 2017 года в минусах (-0,9 процента в июле 2019 года к июлю 2018-го). В еврозоне тоже минус - 2 процента. Больше всего сжатие промышленности в Германии - моторе ЕС (-4 процента). Между тем, ЕС - ключевой клиент России (42 процента внешнего товарооборота). Плохо Европе - меньше спрос на российские нефть, газ и другое сырье - хуже нам.

А в чем еще риски? Лондон и британские офшоры - это ядро глобальных финансов наряду с США. Это мировой центр портфельных инвестиций, бирж, инфраструктуры рынков. Лондонский Сити, Нью-Йорк и Чикаго - главные актеры в создании международных цен на сырье, курсов валют, акций, процента. Они - финансовые дирижеры мира. "Брекзит" без соглашения - для них потрясение основы основ. И никто не знает, что случится. Проскочим и не заметим? Покачает и перестанет? Или начнется цунами в глобальных финансах?

Что же нам делать? Ждать, наблюдать, надеяться. Да, есть крупные международные резервы (выше 530 миллиардов долларов). В 2008-м они доходили почти до 600 миллиардов. И валюты было намного больше, а не золота (его в черный день не продашь). Но и тогда резервы смягчили, но не спасли ситуацию. Значит, будем надеяться, что у денежных властей есть план, как действовать в цунами. И нас не накроет так, как в 1997-1998, 2008 и 2014 годах. Задачка понятна - не бить больше мировых рекордов по бедам и неприятностям в большой стране в мирное время. Вы к ней готовы?