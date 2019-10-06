На праздновании Октоберфеста в США прогремели три взрыва

Как минимум четыре человека пострадали после серии взрывов в американском городе Хантингтон-бич, штат Калифорния, во время празднования Октоберфест. Как сообщили телеканалу KTLA 5 представители пожарной службы города, в числе пострадавших оказались двое пожарных и два гражданских лица. Взрывы прогремели поочередно и были вызваны неполадками в электросети.

По сообщению очевидцев, неподалеку от площадки, где проходил фестиваль, начался пожар в трансформаторе. Взрыв прогремел после того, как прибывшие пожарные приступили к ликвидации пожара. "После того как они (пожарные - прим. "РГ") направились к расположенному под землей электрическому шкафу, где предположительно возникло замыкание, произошел взрыв. Уже через минуту, или около того, они сообщили о втором взрыве и вызвали дополнительную помощь", сообщил очевидец.

На фестивале в тот момент присутствовали несколько сотен гостей. Некоторые из них сообщили полиции, что перед взрывами они почувствовали запах газа. На данный момент никаких официальных версий случившегося не озвучивалось.