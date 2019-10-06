Научно-технические инновации обеспечивают динамичное развитие Китая

Новости

Конфликт между махачкалинцами закончился перестрелкой 17:15
Почему опасно выкатывать бензин до загорания лампочки 17:00
Двое рабочих погибли на сахарном заводе на Кубани 16:59
Южнокорейская армия получила приказ отстреливать диких кабанов из КНДР 16:39
Посольство США в Турции извинилось за неполиткорректный "лайк" 16:39
Соболев вызван в сборную России 16:34
Видео: неумелый водитель уморительно долго выезжает с паркинга 16:30
Умер барабанщик легендарных Cream Джинджер Бейкер 16:22
Прокуратура проверит владельца перевернувшегося в Приволжье автобуса 16:17
В Кремле не исключили возможности встречи Путина и Трампа в Чили 15:59
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки 15:53
В Германии опасаются нового миграционного кризиса 15:51
Актриса из "Возвращения Мухтара" Марина Куклина умерла в 33 года 15:43
В Киеве проходит митинг против "формулы Штайнмайера" 15:35
В Уфе три пассажира автобуса получили травмы из-за хлопка в моторе 15:35
Решать детские конфликты - задача взрослых: психологи об инцидентах в московских школах 15:13
Зеленский намерен вернуться на сцену после окончания президентского срока 15:00
Chery Tiggo 4. Почему критика этого кроссовера огорчит владельцев Creta 14:38
В ГИБДД рассказали о владельце перевернувшегося в Приволжье автобуса 14:32
Названы три самые безопасные страны в случае наступления апокалипсиса 14:12
В сентябре россияне скупали Lada 4x4 и Toyota LC Prado 14:10
Убийцей пяти человек в Австрии был 25-летний мужчина, уточнили в полиции 14:06
Четыре человека убиты и девять ранены во время бойни в баре в Канзасе 13:34
Рамзана Кадырова в день рождения наградили почетным знаком Совфеда 13:32
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке 13:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
06.10.2019 16:15
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Научно-технические инновации обеспечивают динамичное развитие Китая

Накануне 70-летнего юбилея образования КНР китайская женщина-ученый, лауреат нобелевской премии за достижения в области физиологии и медицины Ту Юю, которой уже за 90 лет, была награждена орденом "Республика".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Команда во главе с Ту Юю разработала метод лечения малярии с помощью артемизинина, благодаря чему жизнь нескольких миллионов людей в мире была спасена. Это достижение представляет собой один из ярких примеров научно-технического развития и прогресса в Китае за минувшие 70 лет, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Сегодня КНР лидирует в мире в таких научных областях, как химия, материаловедение и физика. Достигнут ряд важных научно-технических прорывов в таких сферах, как квантовая связь, пилотируемая космонавтика, лунная программа, навигационная система "Бэйдоу" и других.

В последние годы китайское правительство, ориентированное на рыночный спрос, непрерывно стимулирует предприятия к инновационному развитию. Бурно растет ряд научно-технических гигантов таких, как Alibaba, Huawei, Tencent и прочие, которые позволяют стране занять первую позицию в мире в следующих сферах: искусственный интеллект, 5G, мобильные платежи, высокоскоростные железные дороги, автомобили на новых источниках энергии, финансовые технологии и другие.

Вместе с тем в стране прикладывается максимум усилий для защиты прав на интеллектуальную собственность, усовершенствование механизма по воспитанию и подготовке научно-технических кадров, с каждым годом увеличивается объем финансирования на научные исследования.

В прошлом году объем научно-технического финансирования в стране составил 1,968 триллиона юаней, что позволяет Китаю занять второе место в мире по этому показателю. При этом КНР уже шесть лет подряд занимает первое место в мире по количеству научно-исследовательского персонала.

За 70 лет после образования КНР, в частности за 40 лет проведения политики реформ и открытости, Китай внес выдающийся вклад в преодоление общих проблем перед человечеством путем проведения международного сотрудничества на основе взаимной выгоды и взаимного выигрыша. Так, Китай планирует завершить создание космической станции около 2022 года и привлечь к совместной работе другие страны мира.

Свой вклад вносят китайские ученые и исследователи в решение таких глобальных проблем, как продовольственная и энергетическая безопасность, климатические изменения и другие. Руководитель КНР Си Цзиньпин четко заявил, что Китай готов "совместно с другими странами продвигать развитие, защищать безопасность, использовать результаты" в сфере искусственного интеллекта, разделять новейшие научно-технические достижения, в том числе и достижения в сфере технологии 5G. Этот открытый и инклюзивный подход китайской стороны, несомненно, идет на пользу общей конкурентоспособности в мире, способной продвигать единый научно-технический прогресс всего человечества и рост мировой экономики.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Киеве проходит митинг против "формулы Штайнмайера"
ФБР устроило допрос депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
Курдские формирования пригрозили Турции тотальной войной
Экс-глава МИД Испании рассказала о смене ролей России и США
Нидерланды больше не будут называть себя Голландией