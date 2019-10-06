Научно-технические инновации обеспечивают динамичное развитие Китая

Накануне 70-летнего юбилея образования КНР китайская женщина-ученый, лауреат нобелевской премии за достижения в области физиологии и медицины Ту Юю, которой уже за 90 лет, была награждена орденом "Республика".

Команда во главе с Ту Юю разработала метод лечения малярии с помощью артемизинина, благодаря чему жизнь нескольких миллионов людей в мире была спасена. Это достижение представляет собой один из ярких примеров научно-технического развития и прогресса в Китае за минувшие 70 лет, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Сегодня КНР лидирует в мире в таких научных областях, как химия, материаловедение и физика. Достигнут ряд важных научно-технических прорывов в таких сферах, как квантовая связь, пилотируемая космонавтика, лунная программа, навигационная система "Бэйдоу" и других.

В последние годы китайское правительство, ориентированное на рыночный спрос, непрерывно стимулирует предприятия к инновационному развитию. Бурно растет ряд научно-технических гигантов таких, как Alibaba, Huawei, Tencent и прочие, которые позволяют стране занять первую позицию в мире в следующих сферах: искусственный интеллект, 5G, мобильные платежи, высокоскоростные железные дороги, автомобили на новых источниках энергии, финансовые технологии и другие.

Вместе с тем в стране прикладывается максимум усилий для защиты прав на интеллектуальную собственность, усовершенствование механизма по воспитанию и подготовке научно-технических кадров, с каждым годом увеличивается объем финансирования на научные исследования.

В прошлом году объем научно-технического финансирования в стране составил 1,968 триллиона юаней, что позволяет Китаю занять второе место в мире по этому показателю. При этом КНР уже шесть лет подряд занимает первое место в мире по количеству научно-исследовательского персонала.

За 70 лет после образования КНР, в частности за 40 лет проведения политики реформ и открытости, Китай внес выдающийся вклад в преодоление общих проблем перед человечеством путем проведения международного сотрудничества на основе взаимной выгоды и взаимного выигрыша. Так, Китай планирует завершить создание космической станции около 2022 года и привлечь к совместной работе другие страны мира.

Свой вклад вносят китайские ученые и исследователи в решение таких глобальных проблем, как продовольственная и энергетическая безопасность, климатические изменения и другие. Руководитель КНР Си Цзиньпин четко заявил, что Китай готов "совместно с другими странами продвигать развитие, защищать безопасность, использовать результаты" в сфере искусственного интеллекта, разделять новейшие научно-технические достижения, в том числе и достижения в сфере технологии 5G. Этот открытый и инклюзивный подход китайской стороны, несомненно, идет на пользу общей конкурентоспособности в мире, способной продвигать единый научно-технический прогресс всего человечества и рост мировой экономики.