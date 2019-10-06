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06.10.2019 21:41
Рубрика: В мире

Голландия ушла в небытие

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 224(7982)
Неожиданное решение приняли власти Нидерландов: до конца года королевство должно избавиться от второго привычного названия - Голландия. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на МИД страны.

Правительство обеспокоено тем, что многие туристы ассоциируют государство в сердце ЕС с легализованным употреблением веществ, изменяющих сознание, кварталом "красных фонарей" в Амстердаме и прочими вольностями. И хотя после смены названия Голландия Голландией быть по сути не перестанет, руководство верит, что этот шаг поможет "глобальному обновлению имиджа страны". Об историческом решении объявят на музыкальном поп-конкурсе Евровидение, который пройдет в мае следующего года в Роттердаме. По поводу новой национальной стратегии уже получено согласие от основных партий, топ-менеджеров крупнейших промышленных предприятий и Нидерландского совета по туризму. Кстати, его сайт пока называется Holland.com.

Фото: iStock
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Нововведение не обойдет и национальную сборную по футболу, которая отныне будет именоваться исключительно нидерландской. Сколько средств налогоплательщиков потребуется на то, чтобы вычеркнуть "Голландию" из скрижалей современности, неизвестно. Также неясно, как быть с двумя историческими нидерландскими провинциями - Северной и Южной Голландией, название которых впоследствии распространилось на всю страну. К слову, в Средние века топоним "Голландия" на местном диалекте означал всего лишь "лесистую местность".

В истории есть немало примеров, когда государства по разным причинам меняли свое название. Например, еще в 1935 году иранский шах Реза Пехлеви обратился в ООН с просьбой официально переименовать Персию в Иран. Бывшая британская колония Бирма в 1989 году стала называться Союз Мьянма, а с 2010 года - просто Мьянма. А 12 февраля 2019 года Македония после урегулирования давнего спора с Грецией стала официально именоваться Республика Северная Македония.

В мире Европа Нидерланды
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