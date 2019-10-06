Николай Патрушев сообщил о недопущенных терактах

В этом году в Центральной России было предотвращено пять преступлений террористической направленности, в том числе четыре теракта, планировавшихся в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на выездном совещании по вопросам безопасности в Туле. Кроме того за 8 месяцев этого года было задержано 152 человека, причастных к террористической деятельности.

Как подчеркнул секретарь СБ РФ, в условиях продолжающихся попыток проникновения на территорию России представителей международных террористических организаций, критически важно обеспечить антитеррористическую защищенность. По его словам, защита объектов, территорий и особенно мест массового пребывания людей требует постоянной, кропотливой работы спецслужб, правоохранительных органов и региональных антитеррористических комиссий. В этой связи Патрушев обратил внимание на тревожную тенденцию того, что мигранты, проживающие на территории центральной России, все чаще вливаются в ряды террористов. При этом Центральный федеральный округ остается наиболее привлекательным для приезжих из других стран. В этом и прошлом году в округе было раскрыто почти 29 тысяч преступлений, связанных с нелегальной миграцией.

Были предотвращены четыре теракта в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже

Одновременно Патрушев призвал всех руководителей регионов найти деньги на повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. Всего в ЦФО, по словам секретаря Совбеза, в первом полугодии выявлено почти 13 тысяч нарушений требований антитеррора. Так, во Владимирской и Рязанской областях порядка 300 образовательных учреждений не обеспечены охраной. В Воронежской, Костромской, Липецкой, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях отмечается низкий уровень подготовки персонала социальных учреждений к действиям при угрозе теракта.