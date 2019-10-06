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06.10.2019 11:18
Рубрика: В мире

Обстановка на показах "Джокера" в США заставляет зрителей нервничать

Текст: Максим Макарычев

В США начались громкие инциденты во время показа "Джокера" с Хоакином Фениксом в главной роли. Фильму, который установил рекорд кассовых сборов для октября в 13,3 миллиона долларов в первый день проката в США в пятницу, присвоена категория "16+". Тем не менее, зрители, несмотря на предупреждения ряда критиков о шокирующем эффекте фильма, особенно для людей с неустойчивой психикой, осаждают кинотеатры.

Во время премьеры были зафиксированы инциденты, сообщает The Associated Press. В Нью-Йорке полицией был задержан молодой человек, который громко аплодировал убийствам на экране и кричал проклятия в адрес некоторых людей, направлявшихся к выходу в переполненном кинотеатре на Таймс-сквер.

Фото: Photo by Joel C Ryan/Invision/AP
Фильм "Джокер" ужаснул семьи убитых семь лет назад в кинотеатре американцев

Другие посетители опасались человека, который плевал в них, когда они уходили раньше с просмотра, сказал Натанаэль Худ, который был в зале. "Я был напуган. Я уверен, что многие другие люди были напуганы", - сказал Худ в интервью АР. Молодой человек, присутствовавший на дневном просмотре "Джокера" в AMC Empire 25 на Таймс-сквер, сказал, что обстановка в зале резко поменялась, когда действие на экране стало интенсивным.

"Примерно в середине фильма, когда Джокер начал убивать людей и рассказывать о том, что общество является злом, парень начал кричать очень громко и непрерывно хохотать в течение целой минуты. Люди сказали ему, чтобы он заткнулся, но он продолжал хлопать и кричать, как сумасшедший", - сказал Худ. "Наконец пришла охрана и схватила его. Когда мы вышли, его все еще допрашивали возле кинотеатра, где собралось много полицейских", - сказал очевидец. Другой кинозритель, Этай Бенсон, сказал, что в начале фильма рядом с ним сидел неадекватный человек, который имел при себе бутылку алкоголя и постоянно пил из нее. "Поведение человека в сочетании с происходящей на экране бойней заставило людей нервничать", - сказал он. "Скорее всего, это был безобидный пьяный парень, но вся нервозность, возникшая вокруг фильма, сделала то, что произошло вечером в пятницу, действительно тревожащим", - сказал Бенсон.

Фото: Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
"Джокер" получил главный приз Венецианского кинофестиваля

Пользователи социальных сетей тем временем размещают фотографии полицейских, сотрудников служб безопасности, кинологов и объявлений о необходимости соблюдения безопасности в кинотеатрах в Калифорнии и Флориде. А в Теннесси кинотеатр запретил кинозрителям носить костюмы "Джокера". Владелец заведения Дэнни Уорден разместил в Facebook предупреждение о том, что любой, кто наденет костюм или маску для просмотра "Джокера", не будет допущен в зал, а тот, кто пронесет их тайно в кинотеатр будет выведен из помещения. Уорден сказал WJHL-TV, что решение проникнуто "здравым смыслом" после того, как фильм вызвал опасения по поводу его насильственного содержания.

Фильм Warner Bros., снятый Тоддом Филлипсом, рассказывает о предыстории человека, ставшего классическим врагом Бэтмена. Филлипс наддется, что его фильм вдохновит дискуссии об оружии, насилии и обращении с ним людьми с психическими заболеваниями. Однако противники показа "Джокера" уверяют, что фильм сам может спровоцировать насилие, особенно после массовой стрельбы, в которой погибло 12 человек в кинотеатре в Колорадо во время показа другого фильма о Бэтмене в 2012 году. Напомним, что ранее близкие жертв этой бойни потребовали от американских властей запретить прокат фильма в США.

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