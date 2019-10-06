Патриарх Сербский: Только единство может сохранить Церковь и государство

В Сербии в монастыре Жича, именуемом Царской лаврой, в воскресение Сербская Православная Церковь (СПЦ) начала торжественное празднование 800-летия со дня получения ей автокефалии. Именно здесь в 1221 году прошел первый Собор СПЦ, в рамках которого Святой Савва прочитал проповедь об истинной вере, объясняя знати и новоизбранным епископам основные догматы, доказывая, что без веры добрые дела тщетны.

Савва был младшим сыном Стефана Немани и Анны Неманич - венценосной семьи Княжества Сербского, основателей династии Неманичей. Он родился в 1169 году и был назван Растко. В 17 лет он отправился на Афон, где нашёл пристанище в русском Монастыре Святого Пантелеимона. Здесь он принял монашество, получив имя Савва. Именно ему было суждено добиться от византийского царя Феодора I Ласкариса и патриарха Константинопольского Мануила I Харитопула Сарантина автокефалии для Сербской Православной Церкви, став её первым архиепископом в 1219 году. В сербском самосознании Святой Савва является олицетворением любознательности, смирения, достоинства и чести, крепости духа, символом сербской нации.

Патриарх Ириней обратился к сербской нации с призывом сохранять единство и любовь друг к другу и ко Христу, забыть о противоречиях, чтобы выжить. "Это послание с сегодняшнего великого события и праздника. Так мы сохраним Церковь, веру и государство. Да будет так, как было: государство занимается своими делами, а Церковь - своими", - указал иерарх СПЦ.

Священнослужитель подчеркнул, что сербы должны вернуться к своей истории и следовать заповеди Господа: "Я есмь путь и истина и жизнь". "Сегодня, когда мы прославляем восемь веков существования нашей Церкви, в этот великий, славный и святой день повторю, что Бог не оставил народ свой. Сербский народ перенес страдания, проливал кровь, надеялся и верил, но и выжил, поскольку остался верен Богу", - констатировал Патриарх.

Между тем в условиях усиливающейся американской экспансии на Балканы, когда США настойчиво требуют от политических лидеров сделать выбор в пользу Вашингтона, Сербская Православная Церковь стала серьезным препятствием на пути реализации геополитических замыслов англосаксов в регионе. При этом СПЦ обвиняют не только в тесных связях с Москвой, но и деструктивной роли в косовском вопросе, к более активному урегулированию которого намерен подключиться Белый дом.

Планы США выглядят прагматичными и расчетливыми, ведь на протяжении многих веков русские и сербы плечом к плечу отстаивали одно из главных своих богатств - православную веру. Это нашло свое отражение и в народном фольклоре, в частности, на Балканах можно услышать следующее "крылатое" выражение: "Мы, сербы, всегда верили в двух богов: в Христа на небе и в православную Россию на земле!".

Таким образом, американцы проверяют на прочность духовные скрепы между Россией и Сербией, формировавшиеся столетиями и кровью вписанные в нашу славную историю, насыщенную победами и ратными подвигами. Как отмечают наблюдатели, Сербская Православная Церковь не поддается на провокации извне, а Патриарх Ириней твердо и последовательно отстаивает, прежде всего, интересы сербского народа и Церкви.

Так, глава СПЦ, посетивший в январе Москву по случаю торжеств, посвященных 10-летию Предстоятельского служения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, выразил тогда глубокую благодарность за помощь, которую Русская православная церковь всегда оказывала Сербской православной церкви и сербскому народу. "На протяжении всей истории наши два народа (русский и сербский) высказывали близость один к другому. Мы не являемся только друзьями, мы являемся единокровными народами своей страны с одной верой, с одной Церковью, и это проявлялось на протяжении всей нашей истории", - заключил он.

Следует отметить, что Патриарх Ириней последовательно выражает поддержку Предстоятелю Украинской православной церкви (УПЦ) Митрополиту Онуфрию и молится об истинном исцелении раскола на Украине, за что в 2018 он был внесен в базу экстремистского сайта "Миротворец" как "противник независимости украинского православия, разжигающий межнациональную и межконфессиональную рознь".