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06.10.2019 11:32
Рубрика: Общество

Патриарх Сербский заявил о неизменности поддержки УПЦ

Текст: Александр Борисов (Белград)
Патриарх Сербский Ириней в интервью изданию "Политика" заявил, что и дальше будет поддерживать Предстоятеля Украинской православной церкви (УПЦ) Митрополита Онуфрия и молиться об истинном исцелении раскола на Украине, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

По словам Патриарха, "и забота, и ответственность, которые наша Церковь несет за единство Православной Церкви, ее соборность и верность Святому Преданию и канонам обязали нас стремиться к тому, чтобы главные действующие лица однозначно понимали, что их деятельность не только наносит вред Церкви в Украине, но и серьезно угрожает единству Православной Церкви".

Глава Сербской православной церкви (СПЦ) отметил, что неоднократно обращался в связи с этим к Константинопольскому патриарху Варфоломею как устно, так и письменно. При этом он подчеркнул, что позицию СПЦ определила не "славянская близость к Русской Церкви", "не какие-либо политические или схожие интересы, а исключительно церковные, преданные и канонические взгляды на проблему", и "если бы какая-то другая поместная Церковь, Русская или другая, делала что-то подобное, мы бы действовали точно так же".

Фото: REUTERS
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Патриарх Ириней рассказал, что его поддержка предстоятеля УПЦ останется неизменной. "В украинских СМИ сообщалось, что правительство объявило меня нежелательным человеком. Для них я якобы персона нон грата. Я не знаю, правдива ли эта новость. Я не получил ничего официального, но это не уменьшит моей поддержки Митрополита Онуфрия и благочестивых украинцев, так же как и мое желание и молитвы о том, чтобы раскол в Украине действительно исцелился. То, как Фанар и киевская власть делают это, поощряя неправославные силы, только усилит раскол", - сказал глава СПЦ.

Следует отметить, что в 2018 году Патриарх Ириней попал в базу экстремистского сайта "Миротворец" как "противник независимости украинского православия, разжигающий межнациональную и межконфессиональную рознь".

Между тем в условиях усиливающейся американской экспансии на Балканы, когда США настойчиво требуют от политических лидеров сделать выбор в пользу Вашингтона, Сербская православная церковь стала серьезным препятствием на пути реализации геополитических замыслов англосаксов в регионе. При этом СПЦ обвиняют не только в тесных связях с Москвой, но и деструктивной роли в косовском вопросе, к более активному урегулированию которого намерен подключиться Белый дом.

Планы США выглядят прагматичными и расчетливыми, ведь на протяжении многих веков русские и сербы плечом к плечу отстаивали одно из главных своих богатств - православную веру. Это нашло свое отражение и в народном фольклоре, в частности, на Балканах можно услышать следующее "крылатое" выражение: "Мы, сербы, всегда верили в двух богов: в Христа на небе и в православную Россию на земле!".

Таким образом, американцы проверяют на прочность духовные скрепы между Россией и Сербией, формировавшиеся столетиями и кровью вписанные в нашу славную историю, насыщенную победами и ратными подвигами. Как отмечают наблюдатели, Сербская православная церковь не поддается на провокации извне, а патриарх Ириней твердо и последовательно отстаивает, прежде всего, интересы сербского народа и СПЦ.

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Так, глава СПЦ подчеркнул, что на фоне происходящих событий важно сохранить Косово и Метохию в составе Сербии, так как речь идет о Святой земле, сравнив ее с Иерусалимом и Палестиной. В этом, по его словам, сербскому народу помогут, в том числе, и мощи святых, захороненных здесь. "Косово находится перед лицом большого искушения. Господь допустил, чтобы случилось то, что случилось. Если бросим взгляд в прошлое, то увидим, что Господь допустил это ради изменения нашего отношения к Косово и Метохии и косовским святыням. Мы не умели ценить величину и значение святынь, легкомысленно относились к ним", - подчеркнул священнослужитель.

Патриарх СПЦ, посетивший в январе Москву по случаю торжеств, посвященных 10-летию Предстоятельского служения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, выразил тогда глубокую благодарность за помощь, которую Русская православная церковь всегда оказывала Сербской православной церкви и сербскому народу. "На протяжении всей истории наши два народа (русский и сербский) высказывали близость один к другому. Мы не являемся только друзьями, мы являемся единокровными народами своей страны с одной верой, с одной Церковью, и это проявлялось на протяжении всей нашей истории", - отметил он.

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