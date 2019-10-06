Первая ракетка мира Новак Джокович выиграл турнир в Токио. Для сербского теннисиста это четвертый титул в сезоне и 76-й в карьере.

Кроме того, это были первые соревнования для Джоковича после снятия с US Open в четвертом круге из-за травмы плеча. Но то, что Новак снова находится в отличной форме, было видно еще перед стартом, когда он проводил шуточный поединок с настоящим сумоистом.

Сдвинуть с места японского борца было очень тяжело. А вот на корте победа далась сербу довольно легко. Всего за 1 час 10 минут он разгромил австралийца Джона Миллмана - 6:3, 6:2.

Теперь уже экс-победителем турнира в Токио стал россиянин Даниил Медведев, который занимает четвертое место в мировом рейтинге. В этом году в Японию Медведев не приехал, а также пропустил соревнования в Пекине. Но он уже прибыл в Шанхай и готовится к "Мастерсу", оттачивая свой бэкхенд. "Работаю над ударом слева", - подписал Медведев снимок в "Инстаграме".