Песков рассказал о нюансах общении Путина с журналистами

Президент всегда уделяет внимание журналистам, когда ему задают важный вопрос. Об этом рассказал в программе "Москва. Кремль​​​. Путин" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Комментируя общение Путина с корреспонденткой грузинского телеканала в Ереване по пути на саммит ЕАЭС, Песков пояснил: "Когда ему вопрос кажется важным, он всегда уделяет внимание журналистам, и неважно, из какой страны этот журналист".

Владимир Путин весьма терпеливо и аргументировано предпочитает доводить свою позицию до визави, сказал пресс-секретарь главы государства.