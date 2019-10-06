Пять слонов упали с водопада в Таиланде

Пять взрослых слонов погибли на юге Таиланда, пытаясь спасти трехлетнего слоненка. Животные рухнули в пропасть водопада Хео Нарок в национальном парке Кхауай, где живут около 300 диких слонов, и разбились.

Слоненок сорвался в пропасть, после чего его отправились спасать взрослые сородичи, передает BBC News. Еще двое слонов из этого же стада застряли на скалах около ниспадающего потока воды, их удалось спасти. По словам специалистов, животным будет сложно выживать, оставшись без стада. Также слоны тяжело переживают гибель сородичей.

Водопад был временно закрыт после произошедшего.