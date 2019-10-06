Посольство США в Турции извинилось за неполиткорректный "лайк"

Вызванный в МИД Турции заместитель посла США извинился за оставленный с посольского аккаунта в Twitter "лайк". Как сообщает местное издание Sozcu, "лайк" был оставлен под сообщением, в котором содержался призыв к отставке главы Партии национального движения Девлета Бахчели.

Глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун призвал американские власти расследовать данный инцидент "Посольство США не вправе вмешиваться во внутренние дела Турции. Госдепартамент должен расследовать этот инцидент и наказать виновных", Он уточнил, что "лайк" был под сообщением связанного с ФЕТО (FETO, называемая турецкими властями террористической организацией фетхуллахистов - прим. "РГ") лица", написал он на своей странице в Twitter.

Позже стало известно, что на официальном аккаунте посольства США в Турции появилось сообщение, в котором диппредставительство выразило сожаления в связи с "ошибкой" и принесло свои извинения за вызванную "лайком" "путаницу".