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06.10.2019 16:39
Рубрика: В мире

Посольство США в Турции извинилось за неполиткорректный "лайк"

Текст: Юрий Чернов

Вызванный в МИД Турции заместитель посла США извинился за оставленный с посольского аккаунта в Twitter "лайк". Как сообщает местное издание Sozcu, "лайк" был оставлен под сообщением, в котором содержался призыв к отставке главы Партии национального движения Девлета Бахчели.

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Глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун призвал американские власти расследовать данный инцидент "Посольство США не вправе вмешиваться во внутренние дела Турции. Госдепартамент должен расследовать этот инцидент и наказать виновных", Он уточнил, что "лайк" был под сообщением связанного с ФЕТО (FETO, называемая турецкими властями террористической организацией фетхуллахистов - прим. "РГ") лица", написал он на своей странице в Twitter.

Позже стало известно, что на официальном аккаунте посольства США в Турции появилось сообщение, в котором диппредставительство выразило сожаления в связи с "ошибкой" и принесло свои извинения за вызванную "лайком" "путаницу".

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