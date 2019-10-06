Путин раскрыл истинную цель обвинений России в сговоре с Трампом

Обвинения в сговоре Дональда Трампа с Москвой были лишь предлогом для введения санкций против России и давления на американского лидера. Но это было недальновидно. Об этом заявил президент РФ в беседе с американским журналистом Киром Симмонсом в кулуарах Российской энергетической недели. Кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Только на основании предположения о нашем сговоре с Трампом были введены санкции", - сказал Владимир Путин.

Расследование спецпрокурора Мюллера не нашло доказательств. "Значит, это был только предлог для того, чтобы сдерживать нас, и чтобы оказать давление на Трампа", - сделал вывод глава государства.

"Те, кто это делают, не смотрят даже на один шаг вперед", - заявил Путин.