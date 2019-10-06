Из четырех походов в магазин три заканчива­ются покупкой продуктов, которые в принципе нам совсем не нужны и через какое-то время просто отправляются на помойку.

Это так называемые импульсные покупки. В результате ежегодно на свалку отправляется огромное количество продуктов. Как подсчитали эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и консалтинговой компании "ТИАР-Центр", граждане и торговые сети ежегодно выбрасывают около 17 млн тонн продуктов на сумму свыше 1,6 трлн рублей. Чаще всего на помойку отправляются хлеб и хлебобулочные изделия, макароны и мука, картофель и молочные продукты. Этого количества продуктов хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года.

По мнению доцента кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Плеханова Светланы Казанцевой, виной всему психология - укоренившаяся в сознании привычка запасаться впрок. Больше всего такое потребительское поведение свойственно людям старших возрастов, а также тем, кто пережил голодные 90-е годы. "Маркетинг со своей стороны делает все, чтобы потребитель захотел ­купить товар: красивая упаковка, усилители вкуса, низкая цена", - отмечает декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ "Высшая школа экономики" Татьяна Комиссарова. К тому же продукты, по мнению профессора кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Вячеслава Чеглова, не выдерживают объявленных сроков хранения: в стремлении снизить цену производитель меняет ингредиенты, от чего товар быстрее портится.

Выхода два - сделать потребительское поведение более рациональным, но это не быстро, или же развивать фудшеринг. "Изначально основной целью фудшеринга являлась не благотворительность, а сокращение объемов выбрасываемой еды, то есть бесцельной траты ресурсов, - объясняет кандидат экономических наук Дмитрий Завьялов. - Типичные объекты фудшеринга - продукты с истекающим сроком годности". У нас такая практика полностью противоречит действующему закону. Поэтому тонны еще не просроченных продуктов можно отправить исключительно на помойку. Нужно менять законодательство и разрешать передавать на благотворительность продукты, у которых сохраняются потребительские качества, считает Завьялов. Или, наоборот, делать дорогим процесс утилизации продуктов, чтобы торговым сетям он стал невыгодным. Пока же фудшерингом в России занимаются волонтеры или фудсейверы. Но, как обращают внимание эксперты, это "серая зона" с точки зрения закона. Именно поэтому на большинстве сайтов по раздаче еды можно прочесть предупреждение из разряда: "Вы забираете продукты как частное лицо, и если их употребление вызовет проблемы со здоровьем, ответственность за это не несут ни отдавшее их предприятие, ни организаторы фудшеринга".

А как у них

В Болгарии в магазинах за 3-4 дня до истечения срока годности товара его предлагают купить со скидкой от 10 до 50 процентов. Особенную выгоду можно получить по дорогостоящим импортным продуктам. Так, моцареллу на пороге срока годности можно купить в 4-5 раз дешевле обычной стоимости. В стране на выброс ежегодно идет свыше полумиллиона тонн просроченного товара. С 2017 года действует закон, по которому дарение продуктов благотворительным организациям не облагается НДС.

В 2016 году на Апеннинах вслед за Францией был принят закон о сокращении пищевых отходов, облегчающий пожертвование продуктов питания с формально истекшим сроком годности, которые при этом еще пригодны к употреблению. Ежегодно в Италии выбрасывается до 5 миллионов тонн еды. Теперь супермаркеты, рестораны и фермеры обязаны жертвовать непроданные продукты на благотворительные цели или беднякам. За это полагаются налоговые льготы, размер которых пропорционален количеству розданной еды.

Подготовили Александр Гацак (София), Нива Миракян (Рим)