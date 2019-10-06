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06.10.2019 22:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Золотая снежная осень

В Москве открылся осенний фестиваль
Текст: Сергей Жуков
Фото: Александр Корольков
Российская газета - Федеральный выпуск № 224(7982)
В Москву съехались фермеры из разных регионов страны, захватив с собой вкусные рыбу, мясо и сыры. Попробовать и купить к столу натуральные продукты, а заодно поучаствовать в мастер-классах и послушать музыкантов, можно на площадках фестиваля "Золотая осень". Колорита ему добавил выпавший в столице первый снег.

Фестиваль стартовал в Москве 4 октября. Праздник еды и осени продлится до 13 октября. В этом году он охватил 96 ярмарок выходного дня, 22 сельскохозяйственных рынка и более тысячи сетевых магазинов. Главными же точками на фестивальной карте стали улицы и площади, в том числе в центре города. Около Кремля, например, открыто три площадки. Самая интересная - на Красной площади. Здесь раскинулось настоящее поле со злаками, рядом разбит сад с деревьями и ягодами, есть пастбище, пасека с ульями и мельница. Есть даже где погонять на мини-электротракторах. Детям с родителями нравится.

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А в перерывах между соревнованиями можно перекусить в торговых шале и уличных ресторанах. В меню - чувашский суп, сибирские пельмени, каша из гороха с лесными грибами, жареная онежская ряпушка и суп с необычным названием "кагай-шурби".

На Красной площади, если сравнивать с другими фестивальными площадками, пройдет и больше всего концертов. Например, днем 8 октября на сцену выйдет финалистка третьего сезона шоу "Голос. Дети" Таисия Подгорная, а вечером - вокальный ансамбль VIVA. Музыканты исполнят советские и российские шлягеры. Спектаклями и концертами гостей порадуют и на площади Революции - с 17.00 до 19.00. А на Ореховом бульваре и Матвеевской улице по вечерам показывают спектакли по мотивам произведений Антона Чехова, на Профсоюзной улице - музыкальные постановки, основанные на сибирских сказках.

Кстати

Найти адреса площадок "Золотой осени", посмотреть расписание мастер-классов и спектаклей можно на сайте moscowseasons.com.

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