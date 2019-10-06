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06.10.2019 23:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Шашечки" на вираже

В Москве выбрали лучшего водителя такси
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск № 224(7982)
Запах жженых покрышек, визг тормозов и треск переключения передач - в столице подвели итоги регионального этапа конкурса профессионального мастерства среди таксистов. Столичные водители "шашечек" показали не только первоклассные навыки, но и посоревновались в знании теории.
Из 18 участников конкурса хорошие знания ПДД показали лишь трое. Фото: Иван Пышечкин Из 18 участников конкурса хорошие знания ПДД показали лишь трое. Фото: Иван Пышечкин
Из 18 участников конкурса хорошие знания ПДД показали лишь трое. Фото: Иван Пышечкин

Полигоном для испытаний стал филевский автобусно-троллейбусный парк "Мосгортранса". Перед выходом на трассу им нужно было сдать теоретический экзамен в компьютерном зале - ответить на 20 вопросов. Точно таких же, как и при сдаче на права. Оказалось, что из 18 водителей, направленных защищать честь своих таксопарков, похвастаться хорошим знанием ПДД смогли лишь трое. Один таксист набрал максимальные 20 баллов, не допустив ни единой ошибки. Еще двое ответили правильно на 18 вопросов. 15 остальных участников вообще не сдали бы стандартный водительский экзамен и прав им не дали бы. Одному даже удалось набрать всего лишь 8 баллов.

Фото: РИА Новости
Россияне стали чаще пользоваться услугами такси

Участвуют в конкурсе и совсем молодые водители, и опытные таксисты, которые возили пассажиров по столице еще во времена СССР. Причем наравне с мужчинами соревнуются две представительницы прекрасного пола. "Заранее никто не показывал, как пройти трассу. Думаю, справлюсь, хотя будет не просто", - поделилась таксистка с 13-летним стажем Елена Матрасулова.

После теории из гонки никто не выбывает. Очки суммируются, и те, кто подзабыл теорию, еще смогут побороться за кубок у штурвала. После медосвидетельствования водители выходят на трассу. Организаторы приготовили им шесть испытаний: пройти скоростную змейку, выполнить заезд в бокс задним ходом, повороты на 90 градусов назад, параллельную парковку и развернуться в ограниченном пространстве. Самое сложное - так называемая эстафета назад или змейка наоборот. Конусы требуется максимально быстро объехать на задней передаче. Еще один каверзный нюанс - остановиться на финише так, чтобы юбка переднего бампера оказалась между двух начерченных линий. Между ними едва ли поместится спичечный коробок. Если задания выполнены без ошибок и конусы не сбиты, начисляют 14 баллов. На это отводится 2 минуты. Еще 6 баллов можно добрать за скорость.

Испытательный круг таксисты проходят по очереди. К концу заездов стало ясно, что обычными упражнениями вроде параллельной парковки и бокса водителей не возьмешь. Они филигранно паркуют "Солярис" (ради объективности трассу все проходят на одном и том же авто) между стойками и не теряют управления на высокой скорости. А вот обратная змейка и остановка у линии вызвали трудности. "Все остальные элементы мы и так оттачиваем в городе во время езды. Это не сложно. А очень точно остановить машину - это уже надо специально тренироваться", - говорит таксист Иван Свердлик, занявший в итоге второе место. Для дам езда задним ходом вообще оказалась непреодолимым испытанием. Абсолютным победителем конкурса стал московский таксист Виталий Варавин, взяв дополнительную награду еще и за лучший результат в теории. "Я готовился, ночами учил правила. Теперь предстоит финальный этап в Сочи. Не сомневайтесь, привезу в Москву кубок", - уверен водитель.

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