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06.10.2019 23:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Липа для Милены

В столице высажена аллея в честь малышей
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 224(7982)
Первую "аллею новорожденных" в столице посадили в рекреационной зоне Битцевского лесопарка. Место выбрано не случайно, через дорогу возвышается крупный жилой массив, а неподалеку находится детский городок .
Фото: Егор Просвирников Фото: Егор Просвирников
Фото: Егор Просвирников

Сажать деревья несколько семей пришли с малышами. Как рассказала "РГ" мама Милены Ирина Кажаева, у них с мужем давно была идея посадить семейное дерево. А при выписке из роддома вместе с подарочным набором им вручили сертификат на участие в экологической акции. "Спорили, какую породу дерева выбрать, остановились на липе - она женского рода, у нас же девочка", - говорит молодая мама. Пока мамы прятались под зонтами, отцы взяли лопаты и посадили саженцы.

Горожане оценят благоустройство столичных парков

По словам экологов, деревья должны прижиться. Первые три года присматривать за ними будет подрядчик. В октябре на аллее в Сумском проезде планируют высадить еще 28 деревьев, все семьи подтвердили свое участие. "Акция была объявлена в середине апреля, и 2300 семей подали заявки, - рассказал "РГ" глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. - Помимо "Битцы", осенью высадим подобные "аллеи" по 27 адресам".

Стать участником акции "Наше дерево" могут молодые родители, дети которых появились на свет с 2019 года. Для этого нужно зайти на mos.ru, заполнить анкету, выбрать дерево и адрес. Cпециалисты заранее выбрали на карте города 50 адресов, по которым можно посадить до 50 тысяч саженцев. А чтобы "аллеи новорожденных" органично вписались в зеленый "наряд" города, по каждому адресу определена конкретная порода деревьев. Москвичи могут выбрать липу, рябину, клен, сосну, иву, дуб, яблоню, ель или грушу.

Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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