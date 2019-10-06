В Новой Москве после реабилитации выпустили диких животных и птиц

Новости

Трамп и Эрдоган обсудили зону безопасности в Сирии 00:29
В "Билайне" подтвердили утечку базы данных абонентов 06.10.2019
В РФ выросла аварийность вертолетных перевозок 06.10.2019
Тедеско прибыл в Москву на переговоры со "Спартаком" 06.10.2019
Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов 06.10.2019
Трамп обвинил семью Байдена в коррупции 06.10.2019
В Уфе иномарка насмерть сбила пятилетнего ребенка 06.10.2019
Беглов рассказал о пятилетнем плане строительства петербургского метро 06.10.2019
Летевший из Лондона пассажирский самолет экстренно приземлился в Иране 06.10.2019
Во Франции прошла акция протеста против права лесбиянок на ЭКО 06.10.2019
Матвиенко выразила соболезнования вдове Бушмина 06.10.2019
Володин отметил вклад Бушмина в развитие парламентаризма 06.10.2019
Путин заявил, что ему неинтересно положение Зеленского 06.10.2019
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово 06.10.2019
В Израиле раскопали "Нью-Йорк бронзового века" 06.10.2019
Путин отправился в сибирскую тайгу 06.10.2019
Москву ждет потепление во второй половине недели 06.10.2019
Российские журналисты попали под обстрел в ДНР 06.10.2019
Россия подарила ЦАР винтовки Мосина 06.10.2019
Выбираем подержанный Kia Sportage: стильный, удобный и проблемный 06.10.2019
Песков рассказал о нюансах общения Путина с журналистами 06.10.2019
СПЧ озабочен уголовными делами против медиков из-за врачебных ошибок 06.10.2019
Названа причина смерти 33-летней актрисы "Мухтара" Марины Куклиной 06.10.2019
Грузовик с неисправными тормозами спровоцировал массовое ДТП в ХМАО 06.10.2019
Конфликт между махачкалинцами закончился перестрелкой 06.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
06.10.2019 23:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Снова на волю

В Новой Москве после реабилитации выпустили диких животных и птиц
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 224(7982)
Выпуск на волю диких птиц и животных в столице приурочили к Всемирному дню защиты животных. Прежде чем оказаться на бескрайних просторах средней полосы России, за 120 км от МКАД, среди полей, болот и перелесков, представители столичной фауны успели пережить много волнующих моментов в своей жизни. Спасли их экологи и ветеринары.
Фото: Егор Просвирников Фото: Егор Просвирников
Фото: Егор Просвирников

Как рассказал "РГ" начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров, дикие животные все чаще оказываются в границах столицы. Гонит их в мегаполис сокращение кормовой базы и территории обитания: привычные леса вырубают под коттеджи или массовую многоэтажную застройку. И если лисы научились ориентироваться в городе, то ряд животных без помощи человека выбраться из столичных сетей не могут. Так, енотовидная собака минувшей весной не разобралась с выходом из коллектора, в результате поранила лапы и была вызволена лишь специалистами Мосприроды. "Молодого самца сначала лечили ветеринары, - рассказывает Бурмистров. - Сейчас это дикое, в меру агрессивное животное, сильное и откормленное, способно самостоятельно добывать пропитание - улиток, ежей, мышек, слизняков. На зиму найдет себе нору, чтобы там проспать до весны".

Московский зоопарк перешел на осенний режим работы

Сообщают о найденышах москвичи в единую справочную мэрии, и специалисты выезжают на помощь. Весной бывают и казусы, когда сердобольные жительницы "спасают" птенца, который просто учится летать, а не выпал из гнезда.

- Территория, куда выпускаем птиц и животных, - бывший орнитологический заказник "Полесье". В минувшем году здесь насчитали 75 видов птиц, - рассказал "РГ" глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. - Поэтому животным будет комфортно: тут много болот и водоемов, много еды, а деревни с жителями - далеко.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин раскрыл истинную цель обвинений России в сговоре с Трампом
МИД РФ выразил протест США в связи с допросами депутата Юмашевой
Вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин скончался после продолжительной болезни
Курдские формирования пригрозили Турции тотальной войной
Нидерланды больше не будут называть себя Голландией