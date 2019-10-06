В Новой Москве после реабилитации выпустили диких животных и птиц

Выпуск на волю диких птиц и животных в столице приурочили к Всемирному дню защиты животных. Прежде чем оказаться на бескрайних просторах средней полосы России, за 120 км от МКАД, среди полей, болот и перелесков, представители столичной фауны успели пережить много волнующих моментов в своей жизни. Спасли их экологи и ветеринары.

Как рассказал "РГ" начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров, дикие животные все чаще оказываются в границах столицы. Гонит их в мегаполис сокращение кормовой базы и территории обитания: привычные леса вырубают под коттеджи или массовую многоэтажную застройку. И если лисы научились ориентироваться в городе, то ряд животных без помощи человека выбраться из столичных сетей не могут. Так, енотовидная собака минувшей весной не разобралась с выходом из коллектора, в результате поранила лапы и была вызволена лишь специалистами Мосприроды. "Молодого самца сначала лечили ветеринары, - рассказывает Бурмистров. - Сейчас это дикое, в меру агрессивное животное, сильное и откормленное, способно самостоятельно добывать пропитание - улиток, ежей, мышек, слизняков. На зиму найдет себе нору, чтобы там проспать до весны".

Сообщают о найденышах москвичи в единую справочную мэрии, и специалисты выезжают на помощь. Весной бывают и казусы, когда сердобольные жительницы "спасают" птенца, который просто учится летать, а не выпал из гнезда.

- Территория, куда выпускаем птиц и животных, - бывший орнитологический заказник "Полесье". В минувшем году здесь насчитали 75 видов птиц, - рассказал "РГ" глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. - Поэтому животным будет комфортно: тут много болот и водоемов, много еды, а деревни с жителями - далеко.