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06.10.2019 00:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В пристройке к зданию МИД произошло задымление из-за замыкания

Короткое замыкание произошло в пристройке к зданию МИД РФ в Москве, сообщили в городском управлении МЧС. Замыкание обошлось без последующего возгорания, подчеркнули в ведомстве.

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Тем не менее, уже через 4 минуты на месте были спасатели, которые констатировали небольшое задымление и ликвидировали его.

"В ходе проверки было установлено, что произошло короткое замыкание без последующего горения, - передает РИА Новости уточнение главка МЧС РФ. - Сведений о пострадавших не поступало. Все силы возвращаются в подразделения".

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