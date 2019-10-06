В пристройке к зданию МИД произошло задымление из-за замыкания

Короткое замыкание произошло в пристройке к зданию МИД РФ в Москве, сообщили в городском управлении МЧС. Замыкание обошлось без последующего возгорания, подчеркнули в ведомстве.

Тем не менее, уже через 4 минуты на месте были спасатели, которые констатировали небольшое задымление и ликвидировали его.

"В ходе проверки было установлено, что произошло короткое замыкание без последующего горения, - передает РИА Новости уточнение главка МЧС РФ. - Сведений о пострадавших не поступало. Все силы возвращаются в подразделения".