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06.10.2019 19:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

Текст: Сергей Бабкин

Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.

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Им оказался 34-летний местный житель. Отмечается, что сотрудники ГСУ вышли на его след благодаря беспрерывной работе, которую на протяжении двух последних дней они вели вместе с оперативными работниками полиции.

Задержанный доставлен на допрос, назначен ряд экспертиз. Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве, выясняются мотивы подозреваемого. Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Девушку нашли убитой в субботу. Тело с множественными колото-резанными ранами обнаружили в частном доме в Домодедово.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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