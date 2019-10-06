Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.

Им оказался 34-летний местный житель. Отмечается, что сотрудники ГСУ вышли на его след благодаря беспрерывной работе, которую на протяжении двух последних дней они вели вместе с оперативными работниками полиции.

Задержанный доставлен на допрос, назначен ряд экспертиз. Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве, выясняются мотивы подозреваемого. Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Девушку нашли убитой в субботу. Тело с множественными колото-резанными ранами обнаружили в частном доме в Домодедово.