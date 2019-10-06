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06.10.2019 07:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии в ДТП с автобусом пострадали 6 человек

Текст: Анна Бондаренко

На автодороге "Лена" в Якутии перевернулся микроавтобус, в результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых трое граждане КНР, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу республиканского управления ГИБДД МВД.

Как отмечают в ведомстве, авария произошла в субботу вечером, информация о ней поступила в 20-40 по местному времени.

Фото: youtube.com
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За рулем перевернувшегося автомобиля Toyota Hiace, следовавшего из Благовещенска в Якутск, находился водитель 1983 года рождения. По предварительным данным, водитель неверно оценил дорожные условия - в момент ДТП шел снег и на дороге образовался снежный накат, не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Освидетельствование показало, что рулевой "Тойоты" был трезв.

В автобусе находились 11 пассажиров, шесть из них, в том числе трое граждан КНР, получили травмы. Детей среди пострадавших нет, подчеркнули в пресс-службе УГИБДД. Пострадавших на попутных машинах отвезли в Мегино-Кангаласскую центральную районную больницу в селе Майя.

По данным полиции, утром микроавтобус прибыл в Алдан, где водитель, с его слов, отдыхал до 15 часов. Мужчина занимается перевозкой пассажиров, у него необходимые документы, в машине установлен тахограф.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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