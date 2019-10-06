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06.10.2019 15:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе три пассажира автобуса получили травмы из-за хлопка в моторе

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Уфе три человека пострадали из-за хлопка газовоздушной смеси в моторном отсеке пассажирского автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Хлопок произошел на горящей плавбазе в Охотском море

По данным ведомства, первоначально пришло сообщение, что пассажирский автобус "НефАЗ", двигавшийся по маршруту №51, загорелся в районе остановки "Театр кукол". На место выехали пожарные. Но оказалось, что горения не было. Никто не погиб, а несколько человек пострадали из-за резкой остановки автобуса.

В момент происшествия в салоне находились 35 человек, в том числе 10 детей.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
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