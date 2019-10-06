В Уфе три пассажира автобуса получили травмы из-за хлопка в моторе

В Уфе три человека пострадали из-за хлопка газовоздушной смеси в моторном отсеке пассажирского автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

По данным ведомства, первоначально пришло сообщение, что пассажирский автобус "НефАЗ", двигавшийся по маршруту №51, загорелся в районе остановки "Театр кукол". На место выехали пожарные. Но оказалось, что горения не было. Никто не погиб, а несколько человек пострадали из-за резкой остановки автобуса.

В момент происшествия в салоне находились 35 человек, в том числе 10 детей.