В результате ДТП с автобусом в Нижегородской области 19 человек получили травмы легкой и средней степени тяжести.

Как сообщили ТАСС в администрации Гагинского района, тяжелых травм нет. "10 человек получили травмы средней степени, 9 - легкие. Людей со средними травмами отправили в первичные травценры и Гагинскую больницу, а 9 человек с легкими травмами находятся на перевязке в Болдино", - пояснили чиновники.

ЧП произошло в районе 10 утра в Гагинском районе Нижегородской области, неподалеку от села Паново-Осаново. Сначала сообщалось о 20 пострадавших, но в ГИБДД уточнили, что травмы получили 19 человек. Всего в автобусе было 29 пассажиров.

По предварительным данным, водитель 1961 года рождения не справился с управлением.