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06.10.2019 14:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ГИБДД рассказали о владельце перевернувшегося в Приволжье автобуса

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Автобус с туристами, опрокинувшийся в кювет в Гагинском районе Нижегородской области, следовал, по предварительным данным, в Большое Болдино. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / ТАСС
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Автобус марки Mercedes следовал из Саратова в Большое Болдино, пояснили в управлении. По всей видимости, водитель не справился с управлением, на повороте автобус занесло, и он опрокинулся. Владелец машины - частный предприниматель.

Напомним, в Гагинском районе Нижегородской области в кювет опрокинулся автобус, в котором было 27 пассажиров и 2 водителя. О происшествии сообщило региональное управление МЧС.

Как уточнили в управлении, серьезных травм у пострадавших на данный момент не зафиксировано.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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