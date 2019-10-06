В ГИБДД рассказали о владельце перевернувшегося в Приволжье автобуса

Автобус с туристами, опрокинувшийся в кювет в Гагинском районе Нижегородской области, следовал, по предварительным данным, в Большое Болдино. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Автобус марки Mercedes следовал из Саратова в Большое Болдино, пояснили в управлении. По всей видимости, водитель не справился с управлением, на повороте автобус занесло, и он опрокинулся. Владелец машины - частный предприниматель.

Напомним, в Гагинском районе Нижегородской области в кювет опрокинулся автобус, в котором было 27 пассажиров и 2 водителя. О происшествии сообщило региональное управление МЧС.

Как уточнили в управлении, серьезных травм у пострадавших на данный момент не зафиксировано.