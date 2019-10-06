Авторов скандального розыгрыша в Интернете вычислит уголовный розыск

Гром грянул в понедельник. В соцсети, где неформально общаются старшеклассники, появилась скабрезная картинка с подписью: "Восьмиклассники поспорили, что займутся сексом с завучем". Выйдя за пределы школьного паблика, оскорбительный ролик несколько дней блуждал по Сети.

Ученик девятого "В", герой фильма "Доживем до понедельника", написал в сочинении единственную фразу: "Счастье - это когда тебя понимают". Милый Гена Шестопал, мог ли он представить в своем 1968-м, до какой степени непонимания человеческих истин докатятся его сверстники в следующем тысячелетии... Фото: РИА Новости

Когда об этом стало известно взрослым, официальный представитель городского Управления образования Евгения Тимашева, тут же высказавшись на странице в Facebook, эмоций не сдерживала: "...Нахожусь под впечатлением от разговора с директором одной из наших школ. Кажется, ученики (или те, кто выдает себя за детей) достигли дна и еще умудрились снизу постучать. Абсолютно не скрываясь, они выложили в Сеть фотографию педагога и видео 18+. В ролике женщина с похожей на учительскую прической - это единственное сходство с реальным человеком. Пишущие сообщают, что старшеклассники надругались над учителем. Вот, мол, фотка "героини" и видео действа. Учителю 64 года... А теперь хотя бы на секунду представьте ее состояние. Педагог уже была в полиции, написала заявление".

В соцсети появилась картинка с подписью: "Восьмиклассники поспорили, что займутся сексом с завучем". Выйдя за пределы школьного паблика, оскорбительный ролик блуждал по паутине, обрастая непристойными комментариями. Только через несколько дней грязь была удалена. Фото: Предоставлено "Комсомольская правда - Красноярск"

Скандал, разошедшийся по медиа и соцсетям, уже обсуждала вся страна. Кто-то продолжал "иронизировать": "Ученики восьмого класса так поздравляют педагогов с Днем учителя". Но большинство негодовало. Одна незнакомая девочка, набравшись мужества, даже пришла к пострадавшей учительнице с извинениями - за перепост похабного фейка. Когда грязь из группы была удалена, красноярка Оксана Глискова написала в Facebook: "Единственное, что меня радует, - ни один из деток в моем окружении сие действо не одобрил, эпитетами сих подростков наградил (какими - цензура не пропустит). Все-таки хороших детей больше, даже если на первый взгляд они такими не кажутся". В местном педагогическом сообществе, оправившись от шока, в разных интерпретациях констатируют одно и то же:

- Школьники к моему дню рождения стенгазету разрисовали похабщиной, - вспоминает бывший преподаватель ОБЖ Вячеслав Самойлов. - Нашел тех, кто это сделал - смеются: "На несовершеннолетних 130-я статья УК РФ "Оскорбление" не распространяется".

- А чему удивляться? - отмечает его коллега. - Мы между трех огней: нужно детей воспитывать, ладить с родителями и выполнять указания администрации. Учитель, особенно классный руководитель, - самый беззащитный элемент системы образования. И ученик, пользуясь этим, лишь укрепляется в своей безнаказанности. Двойками засыпался, домашним занятиям физикой-математикой предпочитает ночные интернет-вахты - кого на ковер? Учителя! Теперь могут обязать еще и мониторить активность подопечных в соцсетях.

Наталья Бархатова, учитель истории с 25-летним стажем, признается: "А я даже знать не хочу, о чем они там говорят. Во многих группах - сплошной ор и потоки грязи на педагогов, которые виноваты во всем".

"Отзывчивая, трудяга, а ей не просто в лицо плюнули - а так долбанули..." - говорят школьники об учительнице

...Образовательное учреждение, оказавшееся по воле злоумышленника (злоумышленников), в нехороших сводках, - школа как школа. Не элитарная, но - с добрым послужным списком: полвека работает в самом крупном районе города. Во дворе чистота. Астры цветут. К 14.00 минувшей субботы после негромких торжеств по случаю профессионального праздника здание уже опустело. Поодаль задержалась лишь группка ребят. На осторожный вопрос - "Что говорят о ЧП?" - отводят глаза. Однако видно - и у них наболело:

- Ужасно обидно - теперь ведь и нас - всех! - осуждать будут. Каждый под подозрением. И, конечно, М.С. (Инициалы изменены. - Авт.) жалко. Отзывчивая, трудяга, а ей не просто в лицо плюнули - долбанули, да так, что... Наотмашь.

- Думаете, мы дети? Не врубаемся, как это называется? Только поднявшийся кипиш, - может, именно он и на руку тому, кто хотел приколоться? Сидит и радуется: "Во я пургу замутил!"

- Но смелым никто его не считает. В чем крутизна-то - за ником скрываться? И сам он, думаю, наоборот, трясется сейчас. Органы захотят - достанут изпод земли...

Мнение

Николай Щербаков, старший преподаватель Сибирского федерального университета:

- Не хочу винить во всем растущее поколение. Подростки (если, кстати, выходка - их рук дело) всегда пробовали границы дозволенного, иногда и довольно "безбашенно". Вспомним себя лет в 13-16. Вспомним шалости лицеиста Пушкина. Мой завкафедрой, профессор и доктор наук, подростком забирался на крыши домов и кидал в печные трубы булыжники. Сам я класса с шестого придумывал учителям, в том числе любимым, довольно мерзкие отчества (Шакалыч, Козлинична и пр.). Карикатуры на учителей, в том числе эротические, - вещь довольно обыденная, разве что раньше школота рисовала их на клочках бумаги, и до прототипов они доходили редко. Теперь же есть интернет со всеми вытекающими - он открыл широкие возможности, в том числе для разных безобразий, и, хотим мы или нет, нам придется иметь с этим дело. Обращение в правоохранительные органы - единственное адекватное действие педагогов.

Полиция

В красноярской полиции "РГ" подтвердили: заявление от пострадавшей принято. Устанавливать обстоятельства произошедшего начнут не инспекторы по делам несовершеннолетних, а сотрудники уголовного розыска из отдела № 5 МУ МВД России "Красноярское".

Эксперт

Любовь Духанина, зампредседателя Комитета по образованию и науке Госдумы РФ, координатор проекта ОНФ "Равные возможности - детям", автор книги "Учителя и ученики: права и обязанности":

- В соответствии с законом каждому гражданину принадлежат такие нематериальные блага как честь, доброе имя и деловая репутация. Защита чести и достоинства гарантированы Конституцией. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства человека, выраженное в неприличной форме, является административным правонарушением.

Обстоятельства произошедшего сейчас выясняет полиция. Но уже очевидно, что организовавшие эту травлю люди опозорили прежде всего себя. Если будет доказано, что это видео действительно сделали ученики, их родителей могут оштрафовать. Размер штрафа для физических лиц - от 1 до 3 тысяч рублей. Также учитель вправе подать иск на возмещение морального вреда. А в случае доказательства вины учеников они могут быть поставлены на учет комиссии по делам несовершеннолетних.

Москва

На минувшей неделе московские школы отметились сразу в двух громких скандалах. Сначала выяснилось, что старшеклассники устраивали драки между учениками помладше и делали на этом ставки. Позже, уже в школе № 1536, вскрылся еще один вопиющий случай - восьмиклассники побили семиклассника и окунули головой в унитаз, сняв свои "подвиги" на смартфон. Пострадавшим оказался участник детского ансамбля Ильи Резника. Видео, естественно, появилось в соцсетях. В столичном департаменте образования и науки подобное назвали "недопустимым". Трудовой договор с классной руководительницей драчунов ­Галиной Лошкаревой расторгнут. Директор Марина Акатова написала заявление по собственному желанию. Исполняющим обязанности, судя по сайту 1536-й школы, временно назначена Елена Кузьмина. Проверка продолжается, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Побои".

Подготовил Сергей Жуков

Якутия

В Сети появилось видео из Якутии, на котором учительница трясла за грудки младшеклассника, обещая "спустить шкуру" за потерянную тетрадь. Проверка показала, что ролик был снят в школе Сунтарского улуса республики. Видео сняли и выложили в интернет дети. Республиканское министерство образования начало проверку. Учительница, которая только в сентябре пришла в эту школу, больше в ней не работает. Об этом сообщил министр образования и науки республики Владимир Егоров: "Учительница английского языка, допустившая неправомерное отношение к ученику, уже уволена по собственному желанию. Тем не менее, комиссия продолжает служебную проверку. Стало известно о наличии конфликта между обеими сторонами. Но в любом случае считаю, что такое поведение со стороны взрослого, тем более учителя, по отношению к ребенку абсолютно недопустимо!" - прокомментировал он.

Подготовила Анна Бондаренко (Якутия)

Напоминание

Как мы уже сообщали, в "Российской газете" представили, пожалуй, одну из самых важных и полезных книг для всех участников школьной жизни: "Учителя и ученики: права и обязанности". Ее автор - зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке, доктор педагогических наук Любовь Духанина.

В книге простым и доступным языком даются ответы на самые острые вопросы, которые волнуют всех. Причем исключительно с опорой на законодательство Российской Федерации.

- Право на образование - одно из наших фундаментальных прав. И в системе образования человек проходит три стадии. Сначала он ученик, через некоторое время становится родителем. А кто-то еще имеет шанс стать учителем и наставником. И за каждой этой ролью закреплены самые разные права, свободы. Но одновременно социальные гарантии и ответственность. Поэтому эта книга реально нужна всем, - рассказала Любовь Духанина.

Проблем в школе действительно много - и быстро они не решатся никогда. Но доступный, понятный абсолютно для всех - родителей, директоров школ, педагогов - "правовой путеводитель" может стать очень важным ключом к решению многих вопросов. Книга вышла в серии "Библиотечка "Российской газеты" тиражом 1200 экземпляров.

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*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"